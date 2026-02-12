 В Баку лжепарковщик ударил женщину и плюнул ей в лицо | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

В Баку лжепарковщик ударил женщину и плюнул ей в лицо

Фаига Мамедова17:18 - Сегодня
В Баку лжепарковщик ударил женщину и плюнул ей в лицо

В Баку арестован лжепарковщик, ударивший водителя и плюнувший ей в лицо.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qaynarinfo, инцидент был зафиксирован на территории Насиминского района столицы.

Между гражданином Дж. В. (1984 г. р.) и водителем С. Д. возник конфликт. Причиной послужило то, что Дж. В. самовольно демонтировал дорожный знак, запрещающий остановку и стоянку, и организовал на этом месте незаконную парковку.

Когда водитель выразила протест против этого беззакония, Дж. В., осуществлявший нелегальный контроль за парковкой, сначала ударил её ногой, затем нанес две пощечины и, плюнув ей в лицо, скрылся с места происшествия.

На основании жалобы пострадавшей мужчина был задержан. В отношении него были составлены протоколы по статьям 157 (Нанесение физической боли) и 454-1 (Организация парковочных мест неуполномоченными лицами) Кодекса об административных проступках. На судебном заседании Дж. В. не признал свою вину, в то время как потерпевшая сторона просила вынести решение в соответствии с требованиями закона.

Решением суда Дж. В. был приговорен к административному аресту сроком на 20 суток.

Поделиться:
397

Актуально

Xроника

Президент наградил сотрудников налоговой службы

Общество

Азербайджан принял участие в первом заседании стратегического планирования по ...

Общество

Ордубад включен в Предварительный список наследия Исламского мира ICESCO - ФОТО

Политика

В Азербайджане произошло землетрясение

Общество

Азербайджан принял участие в первом заседании стратегического планирования по подготовке к COP31 - ФОТО

Пожар на объекте в Сумгайыте ликвидирован - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Ордубад включен в Предварительный список наследия Исламского мира ICESCO - ФОТО

На суде по делу Кямрана Асадова были допрошены свидетели

Выбор редактора

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Новости для вас

Из области шеи учительницы, раненой при стрельбе в лицее «İdrak», извлечено 16 осколков - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Стало известно о состоянии раненой учительницы лицея «İdrak»

«Скажите спасибо, что мы вас рекламируем»: Дизайнер Александра Саламахина о том, как бренды оправдывают плагиат

Где и как они будут отбывать свои наказания? – ФОТО

Последние новости

Азербайджан принял участие в первом заседании стратегического планирования по подготовке к COP31 - ФОТО

Сегодня, 20:06

Эрдоган принял президента Сербии

Сегодня, 19:59

Пожар на объекте в Сумгайыте ликвидирован - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:53

Заместитель госсекретаря США о Баку: Гостеприимство и огромная энергия этого города действительно впечатляют

Сегодня, 19:45

Ордубад включен в Предварительный список наследия Исламского мира ICESCO - ФОТО

Сегодня, 19:30

В Азербайджане произошло землетрясение

Сегодня, 19:20

На суде по делу Кямрана Асадова были допрошены свидетели

Сегодня, 19:00

В Сабирабаде 4 члена одной семьи отравились домашними заготовками, ребенок скончался - ФОТО

Сегодня, 18:45

Лейла Алиева приняла участие в церемонии срезки круглого ковра ручной работы, изготовленного для Шушинской мечети - ФОТО

Сегодня, 18:30

ВСУ подтвердили удар по заводу «Лукойла» в российском городе

Сегодня, 18:15

Потенциал делового и люксового туризма Азербайджана представлен в ОАЭ - ФОТО

Сегодня, 18:05

​​​​​​​AISEL сняла клип в лондонском метро – ВИДЕО

Сегодня, 17:57

Стало известно, кем является женщина из России, с которой Рамиз Мехдиев беседовал по телефону

Сегодня, 17:55

Известный управленец погиб от угарного газа в Нардаране

Сегодня, 17:49

Обыски в Еврокомиссии: расследуется сделка с недвижимостью на €900 млн

Сегодня, 17:47

В доме Ягланда прошли обыски по связанному с Эпштейном делу

Сегодня, 17:36

Алла Байрамова избрана председателем международного комитета

Сегодня, 17:33

Минобороны обратилось к родственникам новобранцев

Сегодня, 17:31

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Сегодня, 17:26

Оверчук анонсировал переговоры о восстановлении двух участков ж/д Армении

Сегодня, 17:22
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36