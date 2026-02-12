В Баку лжепарковщик ударил женщину и плюнул ей в лицо

В Баку арестован лжепарковщик, ударивший водителя и плюнувший ей в лицо.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qaynarinfo, инцидент был зафиксирован на территории Насиминского района столицы.

Между гражданином Дж. В. (1984 г. р.) и водителем С. Д. возник конфликт. Причиной послужило то, что Дж. В. самовольно демонтировал дорожный знак, запрещающий остановку и стоянку, и организовал на этом месте незаконную парковку.

Когда водитель выразила протест против этого беззакония, Дж. В., осуществлявший нелегальный контроль за парковкой, сначала ударил её ногой, затем нанес две пощечины и, плюнув ей в лицо, скрылся с места происшествия.

На основании жалобы пострадавшей мужчина был задержан. В отношении него были составлены протоколы по статьям 157 (Нанесение физической боли) и 454-1 (Организация парковочных мест неуполномоченными лицами) Кодекса об административных проступках. На судебном заседании Дж. В. не признал свою вину, в то время как потерпевшая сторона просила вынести решение в соответствии с требованиями закона.

Решением суда Дж. В. был приговорен к административному аресту сроком на 20 суток.