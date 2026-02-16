Азербайджано-армянский диалог в Цахкадзоре: мнения участников

13–14 февраля 2026 года в Армении, в городе Цахкадзор, в рамках инициативы «Мост мира» состоялся двусторонний круглый стол с участием представителей гражданских обществ, экспертного сообщества и медиа Азербайджана и Армении.

Наряду с основным составом инициативы во встрече принял участие расширенный круг представителей обеих сторон, что подтвердило приверженность инклюзивной и устойчивой платформе диалога.

Азербайджанская делегация прибыла в Армению сухопутным путем через делимитированный и демаркированный участок границы вблизи азербайджанского села Ашагы Аскипара и армянского села Воскепар, пройдя все необходимые процедуры. Этот переход был воспринят участниками как важная практическая мера по укреплению доверия и наглядное отражение постепенного процесса нормализации отношений между двумя странами.

В ходе обсуждений основное внимание было уделено текущему этапу и возможным направлениям развития армяно-азербайджанских отношений, реализации мирной повестки, поддержанной на Вашингтонском саммите 8 августа 2025 года, а также ее значению для региона.

Участники обменялись оценками изменяющейся региональной архитектуры безопасности и экономических возможностей, открывающихся в результате мирного процесса.

Отдельная сессия была посвящена вопросам сотрудничества между участниками диалога, включая совместные проекты, стратегии общественной коммуникации и механизмы межобщественного взаимодействия.

Существенное внимание было уделено укреплению доверия, общественной дипломатии и выработке практических рекомендаций, направленных на поддержку сближения на уровне обществ. Дополнительные обсуждения касались вопросов региональной безопасности, границ и транспортной связности, в ходе которых были представлены видения и ожидания обеих сторон.

Во второй день участники рассмотрели преимущества устойчивого мира и потенциальные социально-экономические выгоды установления межобщественных связей. Были обсуждены общественные ожидания в обеих странах и пути обеспечения ощутимых результатов мирного процесса для граждан. В рамках программы участники встретились с высокопоставленными должностными лицами Армении, включая секретаря Совета безопасности Армена Григоряна и заместителя министра иностранных дел Ваана Костаняна.

Эти встречи предоставили возможность обменяться мнениями о роли гражданских обществ в поддержке мирной повестки и о способах, с помощью которых общественные инициативы могут дополнять официальные усилия по продвижению мира.

Каковы общие впечатления участников от прошедших встреч, удалось ли выстроить откровенный и предметный диалог, и совпадают ли сегодня ожидания обществ по обе стороны границы в вопросах мира, безопасности и экономического сотрудничества - на эти вопросы ответили сами участники встречи.

Айтен Гахраман – советник Бакинского международного центра мультикультурализма:

- Диалог носил рабочий и, безусловно, конструктивный характер. Обсуждения велись как в рамках тематических сессий, так и в формате предметного, углубленного обмена мнениями по конкретным вопросам.

При этом обсуждения не ограничивались только обозначенными вопросами, по которым на сессиях выступали представители гражданских обществ с обеих сторон. В ходе диалога звучали и дополнительные заявления, на которые сразу же следовала живая и содержательная реакция.

Все эти выступления и реплики, хочу подчеркнуть, носили предельно предметный и конструктивный характер. Это, на мой взгляд, является позитивным сигналом и важным фактором в продвижении мирной повестки. Принципиально важно и то, что диалог не был декларативным: речь шла не о формальных заявлениях, а о серьезном рабочем процессе, в рамках которого шаг за шагом рассматривались вопросы, действительно беспокоящие обе стороны.

Вы знаете, в общей сложности мы находились в регионе около 35 часов, и за это время значительную его часть - по 8-10 часов в день - провели в интенсивных обсуждениях действительно важных вопросов, которые волнуют обе стороны.

Наше сотрудничество в формировании новой региональной архитектуры приобретает особое значение. Речь идет о поэтапном, шаг за шагом, выстраивании комплексной и устойчивой системы политических, экономических и гуманитарных связей. Именно такой последовательный и многослойный подход, на мой взгляд, создает прочную основу для устойчивого и долгосрочного мира.

Параллельно с этим важно снижать уровень взаимного недоверия и формировать долгосрочную основу для мира на Южном Кавказе. Создание новой системы регионального взаимодействия позволит институционально закрепить результаты мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, который в настоящее время развивается на треке 1.

Именно с этой точки зрения прошедшая встреча имела особое значение.

Что касается роли гражданского общества, оно способно влиять на снижение уровня конфронтационной риторики.

Кроме того, гражданское общество может смягчать язык публичных дискуссий, продвигать более сложное, взвешенное и менее конфликтное понимание прошлого и настоящего конфликта, тем самым внося вклад в формирование более устойчивой атмосферы для мира.

Безусловно, гражданское общество никоим образом не может и не должно подменять межгосударственный мирный процесс, реальные политические и дипломатические переговоры. Однако оно способно существенно снижать уровень конфронтационной риторики, поддерживать гуманитарные форматы диалога - как это и произошло в ходе встреч 13–14 февраля.

Речь шла не о символическом мероприятии или декларативной акции, а о полноценном гуманитарном диалоге, в котором гражданское общество заняло активную и ответственную позицию. В этом контексте гражданское общество выступает важнейшим вспомогательным фактором мирного процесса, способным снижать уровень враждебности и способствовать формированию более устойчивой атмосферы доверия.

Таким образом, если трек 1 формирует официальные заявления, определяет повестку дня и вырабатывает своего рода дорожную карту - путь, по которому развивается межгосударственный мирный процесс, - то гражданское общество занимает условный «трек полтора». Именно на этой площадке мирная повестка получает дополнительное продвижение и практическое наполнение, опираясь на договоренности, достигнутые между Арменией и Азербайджаном на государственном уровне.

Фуад Абдуллаев – ведущий специалист Центра анализа международных отношений:

- Прежде всего хочу отметить, что эта поездка в Армению стала для меня не просто очередным рабочим выездом, а глубоко личным и во многом переломным моментом. Я стал постоянным участником инициативы «Мост мира» в конце 2025 года, когда одна из встреч проходила еще в Баку, поэтому в первой поездке нашей группы в Армению участия не принимал.

Первая поездка в подобном формате - всегда непростое испытание и особая ответственность, требующая взвешенности и коллективной ответственности за каждое сказанное слово.

Пожалуй, самым знаковым моментом этой поездки стал сам факт пересечения границы. Азербайджанская делегация прибыла в Армению сухопутным путем через делимитированный и демаркированный участок границы вблизи азербайджанского села Ашагы Аскипара и армянского села Воскепар, пройдя все необходимые процедуры, что придало всей поездке не только практическое, но и сильное символическое значение.

Я бы назвал это реальным достижением мирной повестки, потому что, когда проходишь этот путь пешком, меняется само восприятие происходящего. Возникает физическое ощущение того, как начинает таять лёд. Именно в такие моменты мирная повестка перестает быть набором тезисов на бумаге и превращается в прожитый, осязаемый опыт.

Хочу напомнить, что в этот раз к десяти постоянным участникам инициативы «Мост мира» присоединились и другие представители гражданского общества, эксперты, а также представители медиа. Кроме того, в отличие от предыдущих встреч, проходивших в Ереване, нынешние обсуждения состоялись в городе Цахкадзор, что также задало иной формат и атмосферу диалога.

Во время конференции участники общались как на русском, так и на английском языках, и это был предельно прямой, откровенный разговор. Мы не пытались сглаживать острые углы или уходить от сложных тем. На повестке находились именно те вопросы, которые действительно беспокоят наши общества - реальные барьеры на пути к миру.

В ходе обсуждений стало очевидно, что в главном ожидания людей по обе стороны границы во многом совпадают: всем нужен мир и те дивиденды, которые возможны только в условиях устойчивой стабильности. Речь идет прежде всего об экономическом взаимодействии и безопасности для наших народов.

Кроме того, хочу отметить, что весь визит проходил в очень плотном, насыщенном рабочем режиме, что придало диалогу дополнительную динамику и практическую направленность.

Русиф Гусейнов - Соучредитель и директор Бакинского аналитического центра им. Топчубашова:

- В целом встреча прошла в конструктивной атмосфере и на основе взаимного уважения. С самого начала стороны пришли к общему пониманию: вместо зацикливания на острых и противоречивых темах сосредоточиться на вопросах, ориентированных на будущее и способных принести взаимную пользу. При этом речь, разумеется, не шла о полном совпадении позиций по всем без исключения пунктам. Возникали и отдельные споры, однако они велись в корректном формате, и каждая сторона имела возможность четко и аргументированно обозначить те моменты, которые беспокоят ее общество.

Особое значение имел сам способ прибытия в Армению - через делимитированный участок государственной границы между двумя странами. С одной стороны, это стало символическим актом в контексте процесса нормализации и вопроса делимитации, а с другой - имело вполне практическое измерение. Этот шаг наглядно продемонстрировал, что граждане двух государств уже способны в составе достаточно крупной группы свободно пересекать границу, а на месте созданы необходимые пограничные переходы и процедуры. Именно поэтому весь наш коллектив придал этому моменту особую важность.

Что касается инициативы «Мост мира», то на текущем этапе наши временные рамки охватывают период до мая–июня. Это обусловлено предстоящими в июне выборами в Армении и началом активной предвыборной кампании уже в мае, что объективно осложняет проведение содержательной работы. В связи с этим до мая–июня мы планируем провести еще несколько встреч, донести мирный месседж до более широкой аудитории в обоих обществах - в том числе через медиа, аналитические центры и экспертное сообщество, - а также, при возможности, реализовать ряд совместных проектов.

Гюльбениз Ганбарова – председатель Общественного объединения «Ассоциация женщин сельских территорий»:

- Я убедилась, что в период миростроительства в регионах огромную роль будут играть люди, пострадавшие от войны и конфликтов, те, кто хочет безопасного будущего для наших детей, целостности наших семей и возможности для сельских жителей возделывать приграничные земли без чувства страха.

Война нанесла нам неизлечимые раны - тысячи шехидов, ветеранов, военнослужащих принесли нам историческую победу, но это еще не окончательный мир. Войну может начать одна страна, сражаясь с конкретным врагом и добиваясь определенного результата, но миротворчество - гораздо более сложный процесс, имеющий множество сторон. Одно государство не может создать мир в одиночку; мир - это совместная инвестиция в развитие и процветание нашего региона.

Президент Ильхам Алиев в своем недавнем интервью каналу France 24 заявил: «Мир с Арменией достигнут, сейчас мы учимся жить в условиях мира». Поездка, организованная в рамках проекта «Мост мира» - еще один шаг на этом пути. Я верю, что она внесет значительный вклад в укрепление взаимного доверия, расширение профессионального сотрудничества и поэтапную нормализацию азербайджано-армянских отношений.

Ильяс Гусейнов – заведующий сектором Центра социальных исследований:

Надо отметить, что очередная поездка представителей гражданского общества и участников инициативы «Мост мира» прошла успешно, конструктивно и имела ярко выраженное символическое значение. Впервые участники инициативы пересекли сухопутную границу Армении, что само по себе стало важным историческим шагом.

Этот шаг стал наглядным подтверждением реального продвижения процесса нормализации отношений, укрепления приграничной безопасности, а также практической реализации договоренностей по делимитации и демаркации границы. Уже сегодня мы, как участники мирного процесса, можем наблюдать конкретные и ощутимые результаты достигнутых соглашений.

Мероприятие прошло в городе Цахкадзор, где стороны обсудили широкий круг политических, экономических и гуманитарных вопросов, связанных с развитием ситуации после 8 августа 2025 года — даты парафирования мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Следует подчеркнуть, что процессы, запущенные после этой даты, развиваются весьма динамично.

В частности, уже зафиксированы первые экономические плоды взаимодействия: началась экономическая кооперация, через территорию Азербайджана в Армению были поставлены нефтепродукты и зерно. Это пока начальный, но крайне важный этап, демонстрирующий потенциал углубления взаимовыгодных отношений.

Отдельное внимание в ходе обсуждений было уделено региональным инфраструктурным проектам, прежде всего маршруту TRIPP. В этом контексте рассматривались вопросы открытия коммуникаций, транспортных артерий, развития логистической инфраструктуры. Важно и то, что по вопросам обеспечения безопасности между представителями гражданского общества обеих сторон сформировалось консолидированное мнение и взаимное понимание.

В ходе диалога были затронуты и чувствительные вопросы, связанные с общественными ожиданиями и наблюдением за ходом мирного процесса. Азербайджанская сторона смогла корректно и конструктивно донести свою политическую повестку до партнеров, что еще раз подчеркнуло важность прямого обмена мнениями.

Инициатива «Мост мира», безусловно, эффективно продвигает мирный нарратив и вносит вклад в укрепление доверия. Мир - это сложный и длительный процесс, требующий времени для нормализации, стабилизации отношений и выстраивания коммуникации между обществами.

Однако уже сегодня видно, что первые, пусть постепенные, но последовательные шаги дают конкретные плоды. В долгосрочной перспективе этот процесс имеет принципиальное значение для устойчивого развития всего региона.

