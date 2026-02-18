В Баку парикмахер ограбил клиента-пенсионера - ВИДЕО

В поселке Мехдиабад Абшеронского района зафиксирован факт грабежа.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел, в полицию обратился пострадавший, который заявил, что во время движения по улице неизвестный применил к нему силу и открыто похитил 485 манатов.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Мехдиабадского отделения полиции Абшеронского РУП, по подозрению в совершении данного преступления был выявлен и задержан ранее судимый 43-летний Гусейнбала Джафаров.

В ходе расследования выяснилось, что в тот день пострадавший пришел в мужской салон, постоянным клиентом которого он является. В ходе беседы он сообщил своему парикмахеру Г. Джафарову о зачислении пенсии.

Услышав это, Джафаров проследил за мужчиной, напал на него по дороге, надел на голову полиэтиленовый пакет и отобрал деньги из кармана. Позже он перевел похищенные средства онлайн-путем гражданину Ирана (личность которого устанавливается следствием) для приобретения наркотиков.

По факту ведется расследование.