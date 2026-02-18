 США потребовали от Иран отказаться от ядерной программы, в противном случае Тегеран столкнётся с иными вариантами развития событий - СМИ | 1news.az | Новости
США потребовали от Иран отказаться от ядерной программы, в противном случае Тегеран столкнётся с иными вариантами развития событий - СМИ

First News Media22:38 - Сегодня
«Соединённые Штаты Америки» открыто заявили, что Иран должен полностью отказаться от своей ядерной программы, включая возможности по обогащению урана, и предупредили, что в случае невыполнения этих требований Тегеран столкнётся с другими вариантами, в том числе с военными мерами.

Об этом передает Fox News со ссылкой на источники.

По данным издания, Вашингтон настаивает на том, чтобы любое соглашение предусматривало полную ликвидацию ядерной программы Ирана, включая возможности по обогащению урана, а также введение ограничений на баллистическую ракетную программу Тегерана и прекращение поддержки союзных вооружённых группировок, таких как ХАМАС и Хезболла.

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36