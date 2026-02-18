США потребовали от Иран отказаться от ядерной программы, в противном случае Тегеран столкнётся с иными вариантами развития событий - СМИ

«Соединённые Штаты Америки» открыто заявили, что Иран должен полностью отказаться от своей ядерной программы, включая возможности по обогащению урана, и предупредили, что в случае невыполнения этих требований Тегеран столкнётся с другими вариантами, в том числе с военными мерами.

Об этом передает Fox News со ссылкой на источники.

По данным издания, Вашингтон настаивает на том, чтобы любое соглашение предусматривало полную ликвидацию ядерной программы Ирана, включая возможности по обогащению урана, а также введение ограничений на баллистическую ракетную программу Тегерана и прекращение поддержки союзных вооружённых группировок, таких как ХАМАС и Хезболла.