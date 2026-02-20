 Хидаят Гейдаров: «Эльнур Мамедли снова дал мне ощущение, что я могу стать двукратным олимпийским чемпионом» - ФОТО | 1news.az | Новости
First News Media08:52 - Сегодня
Олимпийские чемпионы Хидаят Гейдаров и Эльнур Мамедли рассказали о своем сотрудничестве, которое выходит за рамки спорта.

Между ними сложилась крепкая связь, помогающая не только на татами, но и в жизни.

Хидаят отметил, что сотрудничество продолжается уже три года. «Как тренер, Эльнур Мамедли учит меня тому, чего я не знаю, добавляет новое в мое дзюдо. Но в жизни, когда мне тяжело, в сложные моменты, он показывает, как решать проблемы, настоящие жизненные проблемы. Когда все это объединяешь, он становится для меня тренером по жизни», - признался победитель Летних Игр в Париже.

Гейдаров развил тему: «Он всегда со мной — когда я проигрываю или выигрываю. Когда у меня трудная ситуация или когда все хорошо. Все время Эльнур муаллим рядом. Это не только о дзюдо. Во всей моей жизни он мой тренер», - рассказывет Хидаят.

Он добавил, что Э.Мамедли предупредил его о том, как жизнь может измениться после Олимпиады и с какими сложностями придется столкнуться. Ведь порой победа может выбить из равновесия. «После Парижа моя жизнь сильно изменилась. Тренер заранее сказал мне, чего ожидать, какие изменения могут произойти — и все это случилось. Были трудные моменты, чтобы вернуться в колею, вернуться к дзюдо. Эльнур Мамедли поддержал меня психологически, морально. Он снова дал мне ощущение, что я могу стать двукратным олимпийским чемпионом», - поведал Гейдаров.

На вопрос портала Европейского Союза дзюдо, был бы он тем же спортсменом или тем же человеком без Эльнура, Хидаят отвечает, не задумываясь: «Нет. Точно нет».

В свою очередь, олимпийский чемпион Пекина признается, что в какой-то степени видит в воспитаннике свое отражение. «Хидаят действительно сумасшедший на татами. Настоящий боец. Он не любит проигрывать.

Когда проигрывает, то плачет. Для него это словно — умереть или продолжать. И все это было у меня, когда я был дзюдоистом. Когда я начал с ним работать, то сразу это почувствовал. Словно смотрел в зеркало. Это дало мне более глубокое понимание его и его пути».

На вопрос о том, зажгла ли работа с Хидаятом что-то внутри него, можно ли назвать это второй карьерой, Э.Мамедли отвечает откровенно: «Я закончил дзюдо в 27 лет. В моем сердце есть ощущение, что те цели, которых я не достиг, я могу осуществить вместе с ним. Особенно титул чемпиона мира. Когда он борется, я чувствую то же самое, как будто сам нахожусь на татами. Если спросите, можно ли это назвать второй карьерой — конечно, можно», - добавил Э.Мамедли.

Ниджат Асланов

