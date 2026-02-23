«Виртуальное пространство - не зона беззакония»: Обращение Генпрокуратуры к гражданам

Генеральная прокуратура обратилась к гражданам и пользователям социальных сетей.

В обращении Генеральной прокуратуры к гражданам и пользователям социальных сетей отмечается следующее: «В современном периоде цифровая трансформация формирует не только технологические новшества, но и новые модели поведения в виртуальной среде. В последние годы среди общественных деятелей, активных членов гражданского общества и соответствующих государственных структур широко пропагандируется важность демонстрации приверженности общепринятым в обществе правилам сосуществования и стандартам этического поведения в информационном пространстве интернета».

В обращении с сожалением отмечается, «что определённая группа лиц по-прежнему игнорирует эти системные призывы, открыто проявляет неуважение к обществу и ставит под угрозу систему национально-нравственных ценностей»: «Деятельность такого рода, загрязняющая интернет-пространство материалами, лишёнными ценности и противоречащими нормам морали, представляет серьёзную угрозу нравственному здоровью общества, которое находится под защитой государства. Особенно резкую правовую реакцию вызывают случаи, подрывающие святость института семьи, тиражирующие искажённые образы внутрисемейных отношений и демонстрирующие стиль выражения, не соответствующий нормам этики общения».

Сообщается, что с целью предотвращения подобных негативных действий в законодательной базе предусмотрены конкретные механизмы регулирования.

Согласно статье 510.2 Кодекса Азербайджанской Республики об административных правонарушениях, при массовом распространении в интернет-ресурсах или в информационно-телекоммуникационной сети серьёзную административную ответственность влечет следующее:

- совершение действий, оскорбляющих общественную нравственность и открыто проявляющих неуважение к обществу;

- произнесение аморальных выражений или демонстрация жестов, создающих впечатление такого содержания;

- демонстрация частей человеческого тела в форме, противоречащей нормам морали и национально-нравственным ценностям.

В обращении Генеральной прокуратуры отмечается, что в рамках правовых мер, осуществляемых Управлением внесудебных процедур Генеральной прокуратуры, были выявлены 6 лиц, совершивших действия, оскорбляющие нравственность и нарушающие требования указанной статьи, и привлечены к административной ответственности. В результате проведённого правового производства соответствующими судами в отношении 4 из них была применена мера административного ареста, а в отношении 2 - административный штраф.

«Обращаемся к гражданам с напоминанием о том, что виртуальное пространство не является зоной беззакония или безконтрольной территорией. В связи с этим мы призываем граждан, особенно пользователей социальных сетей, воздерживаться от подобного негативного поведения и строго соблюдать этические нормы и требования законодательства при пользовании интернет-ресурсами. Помните, что каждый несёт ответственность перед законом за свои действия и за публикуемый в цифровой среде контент. Против любых противоправных действий, направленных против национальной нравственности, впредь будут приниматься строгие меры», - говорится в обращении.

