Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкому коллеге

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики господину Яшару Гюлеру.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В тексте соболезнования говорится:

"Весть о гибели военнослужащего в результате крушения истребителя F-16, принадлежащего Турецкой Республике, глубоко опечалила меня. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего, разделяю их боль и скорбь, желаю его семье терпения и стойкости. Да упокоит Аллах его душу".