Кого затронут последние повышения заработной платы в Азербайджане? – ПОДРОБНОСТИ

Феликс Вишневецкий13:05 - Сегодня
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал ряд указов, касающихся регулирования заработной платы в государственном секторе.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, отметивший также следующее: «Документ предусматривает обеспечение последовательности проводимых институциональных реформ в системе государственного управления, дальнейшее совершенствование системы оплаты труда на государственной службе, а также её реализацию в оптимальном и сбалансированном формате».

В.Байрамов подчеркивает, что основной целью совершенствования системы оплаты труда является внедрение единого и системного подхода к определению заработных плат в государственных органах: «Это, наряду с оптимизацией и повышением зарплат, будет способствовать дальнейшему росту прозрачности в государственных структурах и повышению оперативности принятия решений. В то же время это приведёт к более активному привлечению квалифицированных кадров на государственную службу и усилению отраслевой конкуренции на рынке занятости».

Депутат подробно рассказал о том, кого затронут последние повышения заработной платы: «Последние документы, подписанные Президентом Азербайджана, повлияют на заработные платы государственных служащих, сотрудников, занимающих административные и вспомогательные должности в системе государственной службы, работников публичных юридических лиц, созданных от имени государства и финансируемых из государственного бюджета, а также сотрудников ряда других государственных структур.

Это приведёт к повышению их заработной платы.

В настоящее время численность государственных служащих составляет 27 360 человек, из них 8 283 - женщины.

Наибольшее число госслужащих занято на административных должностях 7-й классификации - 12 751 человек. На вспомогательных должностях государственной службы работают 6 058 граждан. Наименьшее число сотрудников приходится на 4-ю классификацию - всего 1 014 человек.

Таким образом, совершенствование системы оплаты труда охватит 27 360 граждан, занятых на государственной службе. С учётом того, что система оплаты труда также модернизируется в ряде других государственных учреждений, данная реформа затронет ещё большее число граждан».

«Что касается преимуществ новой системы, то отмена надбавок и премий позволит внедрить единый подход к формированию заработной платы. Это, в свою очередь, не останется без влияния на среднюю месячную зарплату по стране. Кроме того, единая система оплаты труда позволит увеличить накопление пенсионного капитала. Совершенствование системы оплаты также повысит доступность банковских и финансовых продуктов», - продолжает Вугар Байрамов.

По словам депутата, в настоящее время численность граждан, работающих в государственном секторе, составляет 861,4 тыс. человек: «По стране самая высокая заработная плата зафиксирована в добывающей промышленности - 3 787 манатов. Самая низкая зарплата - в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыболовстве: средняя месячная зарплата граждан, работающих по трудовым договорам в этом секторе, составляет 687 манатов. Средняя месячная зарплата работников государственных органов, сферы обороны и социальной защиты составляет 1 434 маната. Согласно последним данным Государственного комитета статистики, средняя месячная зарплата государственных служащих составляет 1 971 манат. После последних реформ ожидается её значительное повышение. В целом, последние указы Президента Азербайджана будут способствовать дальнейшему углублению реформ в системе государственного управления».

