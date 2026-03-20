Орбан: Поставки энергоресурсов из Азербайджана очень важны для Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поставки нефти и газа из Азербайджана очень важны для страны в условиях энергетических проблем, связанных с продолжающейся войной в Иране, и перебоев с поставками нефти по трубопроводу «Дружба».

«Недавно я разговаривал с президентом Азербайджана. У меня прямые контакты со всеми лидерами региона – ОАЭ, Катаром и Азербайджаном – и мы продолжаем сотрудничество», – сказал он.

По словам Орбана, партнеры Венгрии в регионе оказывают реальную поддержку в сложившихся условиях: «Они не просто добры и любезны. Они проявляют настоящую братскую поддержку. Поэтому мы это очень ценим».

