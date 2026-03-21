Генштаб ВС Ирана обвинил США и Израиль в обстреле гражданских судов
Израильские и американские вооруженные силы наносят удары по частным и пассажирским судам в Персидском заливе.
Об этом заявили в "Хатам аль-Анбия" - центральном штабе иранских ВС.
"Американские и сионистские враги (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС) <...> наносят удары по пассажирским и частным судам в Персидском заливе", - приводит заявление штаба агентство Tasnim.
Отмечается, что "в случае повторения таких атак Иран примет суровые ответные меры".
Источник: ТАСС
