Генштаб ВС Ирана обвинил США и Израиль в обстреле гражданских судов

Израильские и американские вооруженные силы наносят удары по частным и пассажирским судам в Персидском заливе.

Об этом заявили в "Хатам аль-Анбия" - центральном штабе иранских ВС.

"Американские и сионистские враги (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС) <...> наносят удары по пассажирским и частным судам в Персидском заливе", - приводит заявление штаба агентство Tasnim.

Отмечается, что "в случае повторения таких атак Иран примет суровые ответные меры".

