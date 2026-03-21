Замаскированный под сломанное судно корабль прошел через Ормузский пролив

Корабль, идентифицированный как судно под названием Jamal, 20 марта смог пройти через заблокированный Ираном Ормузский пролив.

Предположительно, в октябре 2025 года Jamal сел на мель у берегов Индии, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

По его информации, Jamal впервые появился на радарах 13 марта в Оманском заливе, его предыдущее местоположение остается неизвестным. Вскоре судно пропало с радаров и вновь включило маячки отслеживания только 20 марта в Персидском заливе, уже после преодоления блокады. Агентство подчеркнуло, судно последний раз было замечено на юго-восточном побережье Ирана.

Отмечается, что преодолевший иранскую блокаду корабль маскируется под танкер для перевозки сжиженного природного газа.