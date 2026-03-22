Опубликован список лиц, пострадавших при разжигании праздничного костра в Сумгайте

Установлены личности пострадавших в результате взрыва, произошедшего во время розжига праздничного кострана в Сумгайыте.

Все пострадавшие являются жителями города.

Травмы получили лица 2004–2018 годов рождения:

Мамедзаде Фатима Телман гызы (2004 г.р.),

Искендерли Фатима Джамал гызы (2006 г.р.),

Байрамлы Наиля Салех гызы (2015 г.р.),

Гасымова Айлин Рахид гызы (2018 г.р.),

Гусейнзаде Иса Талех оглу (2015 г.р.),

Тахмезли Омар Рашад оглу (2014 г.р.),

Алиева Айла Роман гызы (2016 г.р.),

Оруджов Ниджат Вугар оглу (2009 г.р.),

Асадли Дуйгу Нариман гызы (2013 г.р.),

Гасанли Юсиф Ниязи оглу (2013 г.р.),

Мамедова Айлин Рамин гызы (2008 г.р.).

Напомним, что результате взрыва, произошедшего во время розжига праздничного костра в Сумгайыте, 11 человек, в том числе девять детей, отравились дымом.

