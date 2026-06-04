Транскаспийский маршрут и новая геоэкономическая карта Евразии: роль Азербайджана

Вопрос о том, кто будет контролировать ключевые маршруты между Центральной Азией и Европой, постепенно становится одним из центральных сюжетов мировой политики, а Азербайджан — одним из главных участников этой геоэкономической трансформации.

Именно в этом контексте следует рассматривать состоявшуюся 29 мая в Вашингтоне встречу госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД Туркменистана Рашида Мередова.

На первый взгляд главным итогом переговоров стало подтверждение американской поддержки диверсификации туркменского газового экспорта через транскаспийские маршруты. Однако реальное значение этого сигнала выходит далеко за рамки энергетической дипломатии. Вашингтон фактически обозначил свою заинтересованность в развитии новой евразийской архитектуры связанности, которая соединяет Центральную Азию с Европой через Каспийское море и Южный Кавказ.

Особое место в этой формирующейся конструкции занимает Азербайджан. И если Туркменистан располагает ресурсами, Европа формирует спрос, а США обеспечивают политическую поддержку, то именно Азербайджан становится главным геоэкономическим мостом между Центральной Азией и Европой, соединяя ресурсный потенциал региона с существующей инфраструктурой выхода на европейские рынки.

В этом смысле встреча Рубио и Мередова, оставаясь составной частью американо-туркменского диалога, одновременно служит очередным подтверждением растущего геоэкономического значения Азербайджана в архитектуре евразийской связанности.

Борьба за маршруты: новая логика американской политики

Поддержка Вашингтоном транскаспийского маршрута — звено значительно более масштабного процесса, чем дискуссия о дополнительных поставках газа на европейский рынок. Сегодня международная конкуренция все в большей степени разворачивается не только вокруг территорий, военных союзов или политических блоков, но и вокруг контроля над транспортными, энергетическими и логистическими коридорами. Способность формировать маршруты движения ресурсов, товаров и капитала постепенно становится одним из ключевых источников геополитического влияния.

Именно в этом контексте следует рассматривать американо-туркменский диалог. Он свидетельствует не столько об интересе США к туркменскому газу, сколько о возвращении Центральной Азии в число важных направлений американской геоэкономической стратегии. Вашингтон все более отчетливо демонстрирует заинтересованность в укреплении альтернативных маршрутов связанности между Европой и Азией, способных снизить зависимость региона от традиционных транспортных и инфраструктурных центров силы.

Кстати, сама идея транскаспийского маршрута вовсе не нова. Перспективы транспортировки туркменского газа через Каспийское море обсуждаются более двух десятилетий. Однако на протяжении большей части этого времени проект оставался скорее политической концепцией, чем реальной инвестиционной инициативой. Главная причина заключалась в отсутствии необходимой геополитической мотивации. Европейский энергетический рынок сохранял относительную устойчивость, удовлетворяя свои потребности за счет традиционных поставщиков, Туркменистан был ориентирован преимущественно на китайское направление, а США концентрировали свое внимание на других регионах мира. В подобных условиях потенциальные выгоды проекта не перевешивали сопутствующие финансовые и политические риски, и не создавали достаточных стимулов для принятия масштабных инвестиционных решений.

Ситуация изменилась под воздействием сразу нескольких структурных процессов:

— после масштабной трансформации европейского энергетического рынка вопрос диверсификации поставок приобрел принципиально новое значение.

— Китай значительно усилил свои позиции в Центральной Азии, превратившись в доминирующего покупателя туркменского газа и важного экономического партнера региона.

— Средний коридор постепенно вышел за рамки региональной инициативы и уже рассматривается как один из ключевых элементов формирующейся транспортной архитектуры Евразии.

Совокупность этих факторов и вернула транскаспийский проект в международную повестку. Его актуальность определяется не появлением новых ресурсов и не изменением возможностей Туркменистана как поставщика. Изменилась сама геополитическая среда вокруг этих ресурсов.

Поэтому распространенное объяснение американской позиции исключительно стремлением обеспечить Европу дополнительными объемами газа выглядит недостаточным. Подобная интерпретация отражает лишь часть картины. Даже в случае полной реализации проекта туркменские поставки не смогут кардинально изменить конфигурацию европейского энергетического рынка. Их значение — прежде всего политическое и стратегическое.

Для Вашингтона вопрос связанности все больше становится вопросом влияния. Если до последнего времени ключевыми инструментами проецирования силы выступали военные базы, системы безопасности и союзнические обязательства, то сегодня все большую роль перетягивают на себя транспортные коридоры, энергетические сети, порты, железные дороги, цепочки поставок. Контроль над инфраструктурой обеспечивает не только экономические преимущества, но и формирует долгосрочные политические зависимости. И с этой точки зрения поддержка транскаспийского маршрута представляет собой стремление сформировать альтернативное пространство экономического взаимодействия между Центральной Азией и Европой, которое не будет полностью зависеть ни от российских транспортных возможностей, ни от китайских инфраструктурных проектов.

Именно поэтому значение транскаспийского проекта выходит далеко за рамки энергетики. Фактически речь идет о конкуренции за будущую архитектуру евразийской связанности, в которой контроль над маршрутами постепенно становится столь же важным инструментом влияния, каким в предыдущие десятилетия были военные союзы, системы безопасности и политические блоки.

Новая логика связанности и российский фактор

Значение транскаспийского маршрута для России выходит далеко за рамки транспортной или энергетической тематики. На протяжении десятилетий именно российская инфраструктура оставалась основным каналом взаимодействия государств Центральной Азии с европейскими рынками. Такая конфигурация обеспечила Москве не только экономические преимущества, но и важные политические рычаги влияния.

При этом российское присутствие в регионе никогда не основывалось исключительно на контроле над транспортными или энергетическими потоками. Существенную роль продолжают играть исторические связи, культурное пространство, миграционные процессы, а также участие стран региона в различных интеграционных механизмах. Поэтому было бы неверно рассматривать развитие транскаспийского маршрута как прямой вызов или угрозу российским позициям в Центральной Азии.

Стратегический момент для Москвы заключается в другом. Появление и развитие альтернативных маршрутов постепенно меняет саму логику региональной связанности. Если ранее доступ государств Центральной Азии к европейским рынкам в значительной степени опирался на российскую инфраструктуру, то сегодня формируются дополнительные каналы выхода на внешние рынки. Соответственно, постепенно снижается роль России как безальтернативного транзитного посредника. И чем больше таких альтернатив возникает, тем сложнее сохранять прежний уровень политического влияния, основанного на инфраструктурной незаменимости.

Именно в этом заключается главный долгосрочный эффект транскаспийского проекта. Речь идет не столько о возможном сокращении транзитных доходов, сколько о постепенной трансформации структуры региональной зависимости. По мере расширения внешнеэкономических связей государств Центральной Азии увеличивается и их пространство для внешнеполитического маневра.

В результате меняется не столько расстановка сил, сколько сама архитектура региональных отношений. Россия сохраняет значительное влияние в Центральной Азии, однако развитие альтернативных маршрутов постепенно снижает значение фактора инфраструктурной незаменимости. Именно это и формирует более гибкую и многовекторную модель регионального баланса.

Азербайджан как инфраструктурный узел евразийской связанности

В современной геоэкономике стратегическую ценность определяют не только ресурсы, но и контроль над маршрутами их доставки и транзита. В этой логике — несмотря на то что в центре дискуссии вокруг транскаспийского маршрута по-прежнему находится Туркменистан и его газовые ресурсы — главным долгосрочным бенефициаром указанных процессов может стать именно Азербайджан.

В рамках этой конфигурации Туркменистан сохраняет роль поставщика энергоресурсов, тогда как Азербайджан постепенно укрепляет позиции ключевого транзитного звена между Центральной Азией, Южным Кавказом и Европой. В данном случае его значение определяется инфраструктурной функцией в формирующейся системе евразийской связанности.

На протяжении последних десятилетий Баку последовательно развивал транспортно-логистическую и энергетическую инфраструктуру. Именно она становится сегодня основой новой региональной архитектуры. Южный газовый коридор, железная дорога Баку–Тбилиси–Карс, Бакинский международный морской торговый порт и модернизированные логистические мощности — все это сформировало условия для превращения Азербайджана в стратегический ключевой транзитный центр Евразии.

Таким образом, потенциальное подключение туркменских ресурсов через Каспийское море не формирует новую архитектуру с нуля, а усиливает уже существующую азербайджанскую инфраструктурную платформу. Иными словами, речь идет о наложении новых потоков на заранее сформированный маршрутный каркас.

С геополитической призмы Азербайджан становится точкой пересечения сразу нескольких параллельных процессов:

— возможной транспортировки энергоресурсов из Центральной Азии в Европу;

— развития Среднего коридора как альтернативного маршрута евразийской торговли;

— формирования новых глобальных логистических цепочек на фоне трансформации мировой экономики и перераспределения торговых потоков.

Все это в целом постепенно выводит Азербайджан за рамки исключительно энергетического партнера Европы — страна значительно расширяет функции важного архитектора региональной связанности.

Именно поэтому встреча Рубио и Мередова носит структурное значение и для Азербайджана. Поддержка Вашингтоном транскаспийского маршрута фактически означает поддержку той модели евразийской транспортно-энергетической архитектуры, в которой Азербайджан уже занимает системообразующее положение.

Позиция Азербайджана по вопросу транскаспийского маршрута давно известна. Президент Ильхам Алиев еще в марте 2023 года на встрече с руководителями ведущих компаний Германии в Берлине отметил: «Транскаспийский проект не наш проект. В проекте транскаспийского трубопровода мы считаемся транзитной страной. И мы уже много раз, в том числе и я, публично заявляли, что готовы обеспечить необходимый транзит для наших друзей и партнеров по Каспию, если они решат построить трубопровод. Но, насколько мне известно, вопрос пока не решен из-за неопределенности с источником финансирования». Он подчеркнул, что пока неясно, кто будет нести бремя затрат по строительству трубопровода мощностью 30 млрд кубометров: «Неясно, будут ли это какие-то европейские компании, или это будут средства из ЕС. Для этого он должен быть включен в проект совместного интереса, проект общего интереса».

Глава государства также напомнил, что пока проект транскаспийского трубопровода обсуждался, «мы построили Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, Южный газовый коридор и мы построим линию передачи «зеленой» энергии в Европу».

Азербайджанский лидер коснулся этого проекта и позднее, в июле 2023 года на Шушинском глобальном медиафоруме. Заявив, что идея транскаспийского проекта основана на газовых запасах Туркменистана, Ильхам Алиев подчеркнул: «Поэтому не от нас зависит инициирование этого проекта или вложение в него инвестиций. Мы со своей стороны можем предложить существующую инфраструктуру или мы можем предложить определенную территорию для строительства новой инфраструктуры».

Говоря о роли Азербайджана в проекте, надо отметить, что речь идет не только о возможном росте транзитных потоков. Более важным является все более глубокое восприятие страны международными игроками как критически важного инфраструктурного узла, без которого реализация значительной части проектов евразийской связанности между Центральной Азией и Европой становится существенно менее устойчивой.

Главные вызовы

Формирование повестки вокруг транскаспийского проекта на политическом уровне не отменяет того, что его практическая реализация остается значительно более сложной задачей. История инициативы показывает, что на протяжении последних трех десятилетий она неоднократно обсуждалась на высоком политическом уровне. Но ее продвижение зависело от совокупности экономических, инфраструктурных и геополитических факторов. В этом смысле нынешняя активизация дискуссии сама по себе не означает автоматического перехода к практической стадии реализации.

Сейчас главный вопрос связан не столько с наличием ресурсов или политической воли, сколько с формированием устойчивой модели распределения коммерческих рисков между потенциальным участниками проекта. Туркменистан заинтересован в диверсификации экспортных маршрутов и снижении зависимости от ограниченного числа направлений поставок. Европейские страны рассматривают проект в контексте расширения источников энергоснабжения. Соединенные Штаты — в более широком контексте укрепления евразийской связанности.

Но совпадение стратегических интересов не отменяет необходимости выработки финансово устойчивой и долгосрочно сбалансированной инвестиционной модели. Речь идет о подводном газопроводе через Каспийское море — это проект, который предполагает значительный объем капитальных вложений и требует долгосрочной предсказуемости как в части спроса, так и в части регуляторной и политической среды.

Дополнительное значение имеет трансформация европейского энергетического рынка. Если в начале 2000-х годов пространство выбора поставщиков было ограниченным, то сегодня развитие глобального рынка сжиженного природного газа (СПГ) существенно расширило возможности диверсификации для европейских потребителей. В этих условиях транскаспийский маршрут формируется в более конкурентной среде, где трубопроводные проекты сосуществуют с гибкими глобальными цепочками поставок СПГ.

Сохраняются и инфраструктурные аспекты. Реализация морского участка проекта поднимает необходимость согласованного развития последующей транспортной цепочки, включая мощности Южного газового коридора. Таким образом, речь идет не об изолированном проекте, а о комплексе взаимосвязанных решений, требующих координации между рядом участников.

Позиция Туркменистана заслуживает отдельного внимания. В последние годы ключевым направлением экспорта туркменского газа остается Китай, обеспечивая значительную часть внешнеэкономических поступлений страны. В этих условиях Ашхабад продолжает балансировать между устойчивыми существующими маршрутами и возможностями диверсификации экспортной географии.

В целом основное ограничение реализации транскаспийского проекта связано не с отсутствием интереса сторон, а с необходимостью согласования экономических, инфраструктурных и финансовых параметров его реализации. Международная практика энергетических проектов показывает, что политическая поддержка играет важную роль в формировании повестки и продвижении переговоров, однако устойчивость таких инициатив определяется их экономической и инвестиционной логикой.

Именно поэтому дальнейшее развитие транскаспийского маршрута будет зависеть не только от политической динамики, но и от способности участников выстроить устойчивую и сбалансированную модель его реализации. До тех пор, пока эти параметры находятся в процессе формирования, проект будет оставаться в зоне активного обсуждения и проработки различных сценариев.

Транскаспийский маршрут и новая геоэкономическая логика Евразии

Таким образом, встреча Марко Рубио и Рашида Мередова свидетельствует не столько о возобновлении дискуссии вокруг туркменского газа, сколько о возвращении Центральной Азии в число значимых направлений американской геоэкономической стратегии.

Поддержка транскаспийского маршрута отражает стремление Вашингтона содействовать формированию альтернативных связей между Центральной Азией, Южным Кавказом и Европой на фоне усиливающейся конкуренции за контроль над ключевыми транспортными и энергетическими коридорами Евразии.

В этой конфигурации стратегическое значение проекта определяется не столько объемами потенциальных поставок газа, сколько его влиянием на архитектуру региональной связанности:

— Туркменистан получает дополнительные возможности для диверсификации экспорта;

— Европа — дополнительный источник энергоресурсов;

— государства Центральной Азии — более широкое пространство внешнеполитического маневра.

И в качестве одного из ключевых долгосрочных бенефициаров этих процессов все более отчетливо выступает Азербайджан, укрепляющий свою роль системообразующего узла, связывающего энергетические, транспортные и торговые потоки между Азией и Европой.

Вместе с тем дальнейшая перспектива транскаспийского маршрута будет зависеть не столько от политических заявлений, сколько от способности заинтересованных сторон трансформировать геополитическую концепцию в экономически устойчивый проект.

Именно поэтому американо-туркменский диалог следует рассматривать не как предвестие немедленной реализации газопровода, а как индикатор более глубоких изменений в геоэкономической и геополитической структуре Евразии.