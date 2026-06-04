В Азербайджане определены тарифы на техосмотр и оформление документов для мопедов

В Азербайджане установят государственные пошлины, связанные с техническим осмотром мопедов и получением водительских удостоверений.

Это отражено в предлагаемой поправке к закону «О государственной пошлине», которая была обсуждена на сегодняшнем заседании Комитета по экономической политике, предпринимательству и промышленности Милли Меджлиса, сообщает 1news.az со ссылкой на АПА.

Согласно законопроекту, предлагается установить следующие пошлины:

- за прохождение технического осмотра мопеда — 15 манатов

- за регистрацию — 10 манатов

- за выдачу государственных регистрационных знаков — 15 манатов

- за сдачу экзаменов для получения водительского удостоверения для управления мопедом — 40 манатов

- за повторную сдачу экзамена — 20 манатов

Также предусматривается, что за выдачу водительского удостоверения для управления мопедом либо его замену и за выдачу регистрационного свидетельства будет взиматься отдельная пошлина в размере 30 манатов.

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