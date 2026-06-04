Глава МИД Азербайджана посетит Москву
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов посетит Москву в июле.
Об этом заявил посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев.
"В плане политического диалога наряду с диалогом на уровне глав государств достигнута договоренность о визите в ближайшее время, в июле, главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в Москву с рабочим визитом по приглашению российской стороны", - сказал он на сессии ПМЭФ "Россия - Азербайджан".
"Это будет важное событие, важная веха наших отношений", - добавил посол.
Источник: ТАСС
465