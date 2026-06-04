Дело о крупнейшей контрабанде сигарет в Азербайджане направляется в суд по тяжким преступлениям

Завершено предварительное следствие по делу о контрабанде сигарет на сумму 5 миллионов манатов, ставшему одной из крупнейших оперативных операций прошлого года.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, обвиняемым уже предъявлено окончательное обвинение.

Материалы следствия в отношении владельца Бакинского международного морского торгового порта Говсан Руслана Эйюбова, начальника порта Рашада Дашдамирова, начальника портового пункта Главного таможенного управления на морском транспорте и энергетических ресурсов Фарида Усубова и других лиц переданы стороне защиты для ознакомления.

После завершения процесса ознакомления собранные материалы будут направлены на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Обвиняемым инкриминируются статьи 206.4 (контрабанда в крупном размере, совершенная организованной группой), 213-1.2.1, 213-1.2.2, 213-1.2.3 (хранение в целях сбыта товаров, подлежащих маркировке акцизными марками, без такой маркировки, совершенное повторно группой лиц по предварительному сговору) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Данные деяния классифицируются как особо тяжкие преступления. Отметим, что расследование уголовного дела велось Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре. Все обвиняемые находятся под арестом с декабря прошлого года.

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