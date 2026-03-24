Amazon сообщил о сбое работы AWS в регионе Бахрейна после активности дронов

Как сообщает Reuters, компания Amazon заявила о нарушении работы своей облачной платформы AWS в регионе Бахрейна после активности беспилотников в этом районе.

По данным компании, инцидент произошёл после того, как датчики зафиксировали необычную активность нескольких дронов, что привело к автоматическому срабатыванию систем безопасности и временным сбоям в работе облачных сервисов. Amazon подчеркнул, что инцидент не повлёк значительных долговременных сбоев, а специалисты уже работают над восстановлением нормальной работы.

Компания также сообщила, что инцидент не затронул основные услуги AWS за пределами региона Бахрейна, и клиенты по всему миру продолжают пользоваться платформой без ограничений.

Представители Amazon отметили, что безопасность инфраструктуры остаётся главным приоритетом и любые потенциальные угрозы, включая активность беспилотников, рассматриваются с повышенным вниманием.