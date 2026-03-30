Проход через Ормузский пролив станет платным

Парламент Ирана собирается установить новый режим в Ормузском проливе, согласно которому Иран будет обеспечивать безопасность и взимать пошлину за проход, заявил член комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Алаоддин Боруджерди.

"По утверждению парламента в проливе будет установлен новый режим", - приводит слова Боруджерди гостелерадиокомпания Ирана.

Депутат отметил, что без разрешения Ирана кораблям не будет предоставляться право на проход Ормузского пролива. Исламская республика будет осуществлять обеспечение безопасности судов и взимать пошлину за проход.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану.

Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

