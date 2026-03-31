Генпрокуратура сделала заявление по делу об изнасиловании 65-летней женщины в Дашкесане - ВИДЕО

В ряде СМИ и социальных сетях была распространена информация о том, что в июле 2025 года в селе Габагтепе Дашкесанского района была изнасилована женщина, 1961 года рождения – сообщается, что изнасилование было совершено мужчиной, 2000 года рождения.

По данному обращению в прокуратуре Дашкесанского района проведена проверка, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что осмотрено место происшествия, изъяты вещественные доказательства, имеющие значение для дела, определён круг необходимых лиц и получены их объяснения, а также назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых получены заключения.

По собранным материалам возбуждено уголовное дело по статье 149.1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (изнасилование) – в настоящее время ведется досудебное расследование.

«Все обстоятельства дела тщательно, полно и объективно расследуются, и общественность будет дополнительно проинформирована о результатах», - отмечают в Генеральной прокуратуре.