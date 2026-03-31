Бельгия надеется на скорейшее подписание мирного соглашения Баку и Ереваном - МИД

Бельгия надеется на скорейшее заключение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Об этом в соцсети X написал заместитель премьер-министра Королевства Бельгия, министр по иностранным делам, европейским вопросам и вопросам сотрудничества в области развития Максим Прево по итогам телефонного разговора с главой МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он отметил, что Бельгия высоко ценит продолжающееся участие обеих стран в мирном процессе.