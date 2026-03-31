В Баку запускается каршеринг с электромобилями - новый сервис от Rentbutik

Эра каршеринга начинается в Баку. С апреля мобильное приложение Rentbutik предоставит пользователям возможность арендовать электромобили BYD Seagull поминутно, почасово и на месяц в рамках инновационного транспортного решения.

Автомобили, участвующие в проекте, будут размещены в различных точках города. Пользователи смогут найти ближайший автомобиль через мобильное приложение и разблокировать его в несколько кликов.

Сервис каршеринга Rentbutik позволяет пользователям выбрать автомобиль через приложение, произвести оплату и начать поездку без физического ключа — открыв дверь напрямую с помощью телефона. Такой подход предлагает более гибкую, доступную и удобную альтернативу городскому транспорту.

По словам представителей компании, главная цель проекта — создать альтернативу использованию личного автомобиля, оптимизировать городское движение и предоставить пользователям больше свободы передвижения при меньших затратах.

Следует отметить, что мобильное приложение Rentbutik работает с 2025 года. На сегодняшний день многие пользователи уже сдавали свои автомобили в аренду через мобильное приложение или арендовали их на день, неделю или месяц. Начиная с апреля, Rentbutik расширит возможности своего приложения, добавив в него услугу поминутной и почасовой аренды электромобилей.

Также в связи с запуском новой услуги для пользователей проводятся специальные акции.

На правах рекламы