Поминание с пользой: Новый взгляд на эхсан в Азербайджане

В Азербайджане предложен иной, полезный взгляд на обычай поминок (эхсан).



Как сообщает Konkret.az, в Самухском районе один из местных жителей вместо проведения поминального застолья в годовщину смерти отца решил отремонтировать дороги в своём селе, которые находились в плохом состоянии. За счёт собственных средств он заасфальтировал сельские улицы, тем самым почтив память отца и одновременно облегчив повседневное передвижение сотен людей.



Этот необычный вид поминок вызвал большой отклик в социальных сетях и среди жителей района. Сам инициатор проекта отметил, что обычно люди после утраты близких накрывают роскошные столы и устраивают затратные мероприятия.



Однако он посчитал более правильным направить эти средства на более долговечное и полезное для общества дело — обновление дорожной инфраструктуры.



По его словам, этот шаг станет поводом для молитв за душу его отца, а также послужит примером для будущих поколений.