В Сенегале министрам запретили выезжать за границу

Запрет на зарубежные визиты и поездки министров введены в Сенегале в целях экономии государственных средств.

Об этом объявил премьер-министр страны Усман Сонко.

"Я принял ряд радикальных мер по ограничению всех государственных расходов, включая отмену всех несрочных зарубежных миссий в связи с необходимостью адаптации страны к растущим ценам на нефть, - приводит слова премьера сенегальская газета Le Soleil. - Ни один министр моего правительства не покинет страну за исключением случаев выполнения срочной миссии. Эта мера распространяется на всю исполнительную власть". Сонко сообщил, что отменил свои визиты в Испанию, Нигер и Францию.

Премьер отметил, что государственный бюджет страны основывается на цене барреля в $62. В результате правительство испытывает усиливающиеся трудности в мобилизации финансовых ресурсов на поддержание национальной экономики и уровня жизни населения, сказал Сонко. Он заявил, что в создавшихся условиях необходима политика жесткой экономии.

Источник: ТАСС