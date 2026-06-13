КСИР отреагировал на заявление Трампа о мирном соглашении

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) раскритиковал необычное настойчивое требование президента США Дональда Трампа подписать соглашение с Ираном в воскресенье.

Об этом сообщает заявление КСИР.

В документе отмечается, что настойчивость Трампа вызывает вопросы, поскольку иранские переговорщики ранее заявляли, что меморандум не завершен и не планируется к подписанию в ближайшие дни.

КСИР объяснил спешку Трампа тем, что лидер США планировал церемонию подписания соглашения с Ираном на 14 июня - день своего рождения.

"Некоторые наблюдатели считают, что причиной его настойчивости может быть желание символически использовать событие и превратить его в личный PR-ход", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Дональд Трамп заявил о планируемом подписании соглашения между Ираном и США 14 июня.

Источник: Report