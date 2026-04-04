В Иране сообщили об ударах США и Израиля по нефтехимическим компаниям

США и Израиль нанесли по меньшей мере три удара по нефтехимическим компаниям в специальной экономической зоне Махшехр на юго-западе Ирана.

Об этом сообщил замгубернатора провинции Хузестан.

"В 10 часов 47 минут (10:17 мск - прим. ТАСС) в специальной нефтехимической зоне округа Махшехр произошло три попадания и мощный взрыв. Согласно предварительным оценкам, в результате воздушной атаки американского и израильского противника на Махшехр под удар попали нефтехимические компании Fajr-1 и Fajr-2, Redzhal и Amir Kabir", - приводит его слова агентство Fars.

По мнению замгубернатора, вероятность гибели и ранения мирных граждан в результате этой атаки очень высока.