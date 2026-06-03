Иса Хабибейли: В Азербайджане началась системная научная работа по Западному Азербайджану

В Азербайджане ведется системная научная работа по исследованию вопросов, связанных с Западным Азербайджаном.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил президент Национальной академии наук Азербайджана Иса Хабибейли, выступая на мероприятии.

По его словам, в рамках инициативы в структуре Национальной академии наук Азербайджана созданы подразделения, занимающиеся изучением истории, топонимики и культурного наследия Западного Азербайджана.

И.Хабибейли отметил, что уже подготовлены и находятся в процессе издания научные труды, в том числе энциклопедия, атлас и исследования, посвященные истории региона и города Иреван.

Он также подчеркнул, что формируется специализированная библиотека, а ряд изданий уже подготовлен на различных языках для международного распространения.

Вюсаля Азимзаде