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ЕС согласовал крупнейшее ужесточение миграционных правил за последние десятилетия

Джамиля Суджадинова11:20 - Сегодня
ЕС согласовал крупнейшее ужесточение миграционных правил за последние десятилетия

Европейский союз согласовал масштабную реформу миграционного законодательства, предусматривающую существенное ужесточение правил депортации иностранцев, не имеющих законных оснований для пребывания на территории.

Соответствующее соглашение было достигнуто между институтами Европейского союза и Европейским парламентом в понедельник.

Новый закон направлен на ускорение процедур возвращения мигрантов и, по оценкам наблюдателей, является одним из самых жестких изменений миграционной политики ЕС за последние десятилетия.

Одним из ключевых положений реформы станет возможность создания так называемых «центров возвращения» за пределами Европейского союза. Для этого государства-члены ЕС смогут заключать соответствующие соглашения с третьими странами. Предполагается, что в такие центры будут направляться лица, подлежащие депортации.

Согласно официальной статистике, в настоящее время территорию Европейского союза покидают лишь около 29 процентов мигрантов, которым отказано в праве на дальнейшее пребывание.

Предусматривается, что центры возвращения могут использоваться как в качестве транзитных пунктов перед отправкой мигрантов в страну назначения, так и в качестве мест длительного пребывания. Такой подход существенно отличается от действующей практики, при которой депортация, как правило, осуществляется непосредственно в государство происхождения мигранта либо в страну, с которой у него имеются подтвержденные связи.

После вступления закона в силу данное требование будет значительно смягчено. Исключение планируется сделать только для несовершеннолетних лиц, прибывших без сопровождения взрослых. В то же время семьи с детьми смогут направляться в подобные центры на общих основаниях.

Ряд европейских государств уже приступил к поиску потенциальных партнеров для реализации новой системы. В прошлом году Германия, Нидерланды, Австрия, Дания и Греция выступили за развитие механизма внешних центров возвращения. Италия, в свою очередь, уже применяет схожую модель в сотрудничестве с Албанией. На территории этой страны функционируют два центра, предназначенные для размещения мигрантов, хотя число находящихся там людей пока остается относительно небольшим.

Закон также расширяет полномочия национальных властей в отношении лиц, находящихся на территории ЕС нелегально. В частности, компетентные органы смогут проводить проверки и обыски в местах проживания мигрантов, а также в других помещениях, которые будут признаны имеющими отношение к делу.

Именно этот пункт вызвал серьезную обеспокоенность со стороны правозащитных организаций и представителей гражданского общества. Критики инициативы заявляют, что новые меры могут привести к чрезмерному вмешательству в частную жизнь и напоминают практику рейдов, проводимых американской Иммиграционной и таможенной полицией (ICE). Некоторые неправительственные организации уже назвали происходящее свидетельством ужесточения миграционного курса и отхода от прежних гуманитарных принципов европейской политики.

Существенные изменения затронут и правила содержания под стражей мигрантов, ожидающих депортации. Если в настоящее время максимальный срок такого содержания составляет шесть месяцев, то после принятия реформы он может быть увеличен до двух лет. Кроме того, предусмотрена возможность дополнительного продления на шесть месяцев. В отношении лиц, которых власти сочтут представляющими угрозу общественной или национальной безопасности, ограничения по срокам содержания фактически снимутся.

Одновременно ужесточаются и правила запрета на повторный въезд в страны Европейского союза. В большинстве случаев срок такого запрета увеличится с пяти до десяти лет. Для отдельных категорий лиц, признанных угрозой безопасности, может быть введен бессрочный запрет на въезд.

Еще одним важным нововведением станет изменение порядка судебного обжалования решений о депортации. На сегодняшний день подача апелляции автоматически приостанавливает исполнение решения о возвращении до завершения судебного разбирательства. После вступления закона в силу данная гарантия будет отменена. Решение о необходимости временной приостановки депортации суды будут принимать индивидуально в каждом конкретном случае.

Ожидается, что после завершения всех формальностей новые правила могут начать действовать уже в следующем месяце.

Источник: Euronews

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