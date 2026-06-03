Муса Гасымлы: Национальная идея должна основываться на исторической справедливости

«Национальная идея должна основываться на историчности, достоверности и принципах справедливости».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил заместитель председателя Милли Меджлиса Муса Гасымлы, выступая на международной конференции в Баку.

По его словам, проведение подобных мероприятий способствует укреплению научного потенциала страны, а также воспитанию молодежи в духе национальных идей и ее вовлечению в будущее развитие государства.

М.Гасымлы отметил, что национальная идея должна опираться на исторические факты и справедливую оценку событий, подчеркнув значимость их научного осмысления.

Вюсаля Азимзаде