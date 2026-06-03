Азиз Алекберли: Возвращение в Западный Азербайджан должно быть безопасным и достойным

«Возвращение в Западный Азербайджан должно быть обеспечено в форме мирного, безопасного и достойного возвращения людей на свои исторические земли».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил председатель Общины Западного Азербайджана Азиз Алекберли, подчеркнув, что организация объединяет азербайджанцев, насильственно покинувших исторические территории, и их потомков.

По его словам, Община была создана в 1989 году как Азербайджанское общество беженцев, а в 2022 году реорганизована под нынешним названием. Он отметил, что деятельность структуры направлена на реализацию концепции возвращения, основанной на нормах международного права, принципах суверенитета и мирного сосуществования.

А. Алекберли также заявил, что, несмотря на неоднократные обращения к армянской стороне с предложениями о диалоге, ответа не последовало.

Вюсаля Азимзаде