Дочь Джоли и Питта дебютировала в музыкальном видео

19-летняя Шайло, дочь голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта, неожиданно появилась в музыкальном видео на новый сингл Даен из группы Cosmic Girls (WJSN).

Агентство Starship Entertainment выпустило тизер музыкального видео на второй цифровой сингл Даен, "What's a Girl to Do". В нем корейская певица танцует, когда на экране появляется незнакомая девушка, которая оказывается Шайло, дочерью Анджелины Джоли и Брэда Питта.

"Мы провели открытый кастинг в США для отбора актеров для музыкального видео Даен. Среди участников было несколько артистов, связанных с танцевальной группой под названием Culture. Шайло была выбрана в финальном раунде и в итоге присоединилась команде клипа. Даже после съемок мы понятия не имели, что она дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, и узнали об этом совершенно случайно совсем недавно", - отметили в агентстве.

Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт начали встречаться публично в 2004 году и прожили вместе в гражданском браке около 10 лет, прежде чем пожениться в 2014 году. Они развелись примерно через два года. У бывшей пары трое биологических детей: Шайло и близнецы Вивьен Джоли-Питт и Нокс Леон Джоли-Питт. В 2024 году, как только Шайло исполнилось 18 лет, она подала в суд ходатайство об изменении фамилии и теперь официально известна как Шайло Джоли.