Президент Всемирного банка: Военная операция против Ирана замедлит рост мировой экономики

Военный конфликт на Ближнем Востоке приведет к замедлению роста мировой экономики и ускорению инфляции.

Как передает Reuters, об этом заявил президент Всемирного банка (ВБ) Аджай Банга.

«Если мы говорим, что рост мирового ВВП до недавнего конфликта составил бы 2,8-3,0%, то, вероятно, при базовом сценарии он сократится на 0,3-0,4 процентного пункта. И до 1 процентного пункта и больше при более сложном [сценарии]», — сказал он.

Глава Всемирного банке добавил, что конфликт на Ближнем Востоке, в частности, влияет на тех, кто зависит от импорта нефти, удобрений, серы, гелия.