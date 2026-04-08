Финальный трейлер байопика о короле поп-музыки Майкле Джексоне – ВИДЕО

Студия Lionsgate представила финальный трейлер фильма «Майкл», посвящённого жизни и карьере короля мировой поп-музыки Майкла Джексона.

Главную роль исполнил его племянник Джаафар Джексон (сын Джермейна Джексона и Алехандры Дженевьев – прим. ред.), что придаёт картине особую достоверность и прямую связь с легендарным артистом.

Режиссёр Антуан Фукуа предлагает зрителям взгляд на путь певца от стремительного взлёта до статуса мирового феномена. В трейлере звучат культовые треки артиста, а также показаны кадры из студийной работы Майкла Джексона с Куинси Джонсом.

Премьера фильма «Майкл» запланирована на 24 апреля 2026 года.