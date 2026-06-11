Эрдоган поздравил Пашиняна с победой на выборах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил премьера Армении Никола Пашиняна с победой на парламентских выборах.

"Вполне убежден, что ваше стратегическое видение долгосрочного мира и стабильности в регионе и обеспечения необходимого сотрудничества будет успешно реализовано", – говорится в поздравлении.

7 июня в Армении прошли парламентские выборы. Правящая партия "Гражданский договор" Никола Пашиняна, по предварительным данным ЦИК, набирает 49,825% голосов. Оппозиционный блок бизнесмена Самвела Карапетяна "Сильная Армения" набирает 23,281%, блок бывшего президента Роберта Кочаряна "Армения" – 9,934%. Партия бизнесмена Гагика Царукяна "Процветающая Армения", по предварительным данным ЦИК, получает 3,99% – это ниже проходного порога всего на 0,01% (пока партия не проходит в парламент, но она обратилась в ЦИК за пересчетом голосов). Явка составила 58,94%.

Источник: Sputnik Армения