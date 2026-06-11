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Британский министр обороны подал в отставку из-за недостаточных инвестиций в оборону

First News Media15:44 - Сегодня
Британский министр обороны подал в отставку из-за недостаточных инвестиций в оборону

Министр обороны Великобритании Джон Хили подал в отставку со своего поста из-за отсутствия обещанных инвестиций в оборонные проекты.

«Вы не смогли, а министерство финансов не захотело выделить ресурсы, необходимые стране для ее защиты в период растущих угроз», - написал глава ведомства в письме на имя премьер-министра Кира Стармера. Он сам опубликовал его в X.

Хили признал, что пошел на такой шаг «с глубоким сожалением и большой неохотой».

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