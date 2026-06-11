Стратегические коридоры и ключевая роль Азербайджана в новой опоре Евразии

В условиях трансформации европейского энергетического рынка Азербайджан последовательно укрепляет позиции одного из ключевых игроков, обеспечивающих надежность и диверсификацию поставок энергоресурсов.

Геополитические и геоэкономические потрясения последних лет существенно повысили ценность надежных поставщиков энергоресурсов, способных гарантировать стабильность поставок. На этом фоне значение Азербайджана для европейского энергетического рынка существенно возросло. Благодаря стабильным поставкам газа и развитию стратегических транспортно-энергетических маршрутов страна неуклонно укрепляет свои позиции в качестве одного из ключевых партнеров ЕС в сфере энергоснабжения, одновременно внося вклад в формирование более устойчивой энергетической системы Европы.

Показательно, что стратегическое значение Азербайджана открыто подчеркивают европейские лидеры. Сегодня, когда вопросы энергетической безопасности остаются одним из приоритетов повестки ЕС, Баку рассматривается не только как поставщик энергоресурсов, но и как ключевой партнер в развитии транспортных и энергетических маршрутов, связывающих Европу с Южным Кавказом и Центральной Азией.

В этом контексте премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович фактически озвучил общеевропейское признание растущей роли Азербайджана в формировании устойчивого энергетического ландшафта Европы.

«Азербайджан играет большую роль в энергобезопасности Европы и является энергетическим партнером Хорватии», - заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович на полях саммита ЕС-Западные Балканы в черногорском Тивате (цитата по Report). По его словам, энергетические маршруты, особенно в рамках Среднего коридора, крайне важны для безопасности энергоснабжения всего Европейского союза. «Азербайджан и другие страны Южного Кавказа, а также Центральной Азии играют важную роль в этой сфере. Поэтому сотрудничество Хорватии с ними в энергетической сфере постоянно расширяется и развивается», - сказал Пленкович.

Как видно, азербайджанские энергоресурсы и стратегические транспортно-энергетические маршруты становятся важным элементом формирующейся архитектуры энергетической безопасности ЕС. В настоящее время трубопроводный газ Азербайджана поставляется в 16 стран, при этом спрос на него продолжает расти.

Растущее значение Азербайджана в энергетическом сотрудничестве с Европой наиболее полно отражает оценка президента Ильхама Алиева. «Наше сотрудничество с Европой в области энергетики началось некоторое время назад. Особенно ускоренными темпами этот процесс пошел после 2020 года, когда мы ввели в эксплуатацию Южный газовый коридор, который сегодня обеспечивает природным газом 16 стран. Так, Азербайджан занимает первое место по такому показателю, как количество стран, куда мы поставляем трубопроводный газ. И это число растет. Десять государств-членов Европейского Союза являются нашими покупателями. А в общей сложности азербайджанский газ получают двенадцать европейских стран. Число таких стран растет. Растет и количество поступающих к нам обращений с просьбой начать сотрудничество», - заявил глава государства 18 мая в интервью телеканалу «Евроньюс». «И, к счастью, мы как следует подготовились к тому, что касается трубопроводной инфраструктуры, а также геологоразведки и добычи. Поэтому сейчас уровень добычи растет. Очень скоро, вероятно, в начале следующего месяца, мы сообщим о начале добычи газа на новом месторождении. Так что это беспроигрышная ситуация. Нам нужен премиальный рынок, которым является Европа. А Европе нужен альтернативный источник поставок, которым является Азербайджан. Таким образом мы объединили наши усилия и установили весьма плодотворное сотрудничество с Европейской комиссией», - отметил азербайджанский лидер.

Расширение географии экспорта и конкретные данные подтверждают масштабы и успешность азербайджанской энергетической дипломатии. Сегодня Южный газовый коридор уже полностью загружен, и, как отмечал президент Ильхам Алиев, «мы ищем другие возможности расширения и межсетевых соединений, чтобы иметь возможность поставлять столько, сколько требуется рынку, а, возможно, и больше, учитывая текущую ситуацию в мире. И чтобы иметь возможность экспортировать столько, сколько мы можем».

Сегодня сложно представить европейский энергетический рынок без Южного газового коридора - ключевого маршрута диверсификации поставок энергоресурсов в Европу. Вместе с тем стратегическое видение Баку простирается значительно дальше поставок энергоресурсов, охватывая трансформацию энергетической и транспортной карты Евразии через интеграцию инфраструктурных маршрутов в рамках глобальной концепции Среднего коридора. Очередное признание стратегической роли Среднего коридора прозвучало на Транскаспийском форуме в Вашингтоне. В этом году мероприятие совпало с 10-летием деятельности Каспийского политического центра и было посвящено теме «Средний коридор на перепутье: рост следующего поколения для Транскаспийского региона».

Средний коридор перестал быть просто транспортным маршрутом и превращается в стратегическую геоэкономическую систему, объединяющую Европу, Южный Кавказ, Центральную Азию и другие регионы, заявил в ходе своего онлайн-выступления помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев. По его словам, в настоящее время наблюдается углубление этой трансформации. Хикмет Гаджиев подчеркнул, что в период обострения конфликтов в регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке стратегическое значение Среднего коридора еще более возрастает.

В контексте современной международной повестки Средний коридор постепенно выходит за рамки сугубо транспортного проекта, превращаясь в один из ключевых элементов формирующейся системы континентальной безопасности, устойчивости цепочек поставок и экономической взаимосвязанности Евразии.

С другой стороны, Азербайджан играет ключевую роль в формировании новой архитектуры энергетической связности между Востоком и Западом, центральное место в которой занимает амбициозная инициатива «Зеленый коридор». По сути, речь идет о логическом продолжении стратегии Азербайджана по укреплению взаимосвязанности Евразии - уже на основе возобновляемых источников энергии. Потенциал Азербайджана в сфере возобновляемой энергетики создает основу для качественно нового этапа взаимодействия с Европой. В результате, «Зеленый коридор» постепенно превращается в новый стратегический компонент оси Восток–Запад, дополняя транспортные и газовые маршруты еще одним элементом долгосрочной интеграции Евразии.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев так говорит об этом проекте: «Совместно с нашими партнерами в Центральной Азии мы также работаем над проектом «зеленого» энергетического кабеля от восточного побережья Каспийского моря в направлении Азербайджана. Несколько уже введены в эксплуатацию. К концу следующего года мы будем располагать 2 гигаваттами солнечной и ветровой энергии. К концу 2032 года у нас будет 8 гигаватт солнечной и ветровой энергии.

И если добавить гидроэнергетику, которую мы активно развиваем, особенно на освобожденных территориях Карабаха и Восточного Зангезура, то уже введено в эксплуатацию более 300 мегаватт.

Так что это еще один потенциал. И это станет дополнением к экспорту нефти и газа. Сегодня мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами в области прокладки энергетических кабелей. Черноморский энергетический кабель, который сегодня находится на завершающей стадии технико-экономического обоснования, будет проложен из Азербайджана в Грузию, по дну Черного моря – в Румынию, Венгрию и ряд других стран. Еще один проект – наземный электрический кабель Азербайджан-Грузия-Турция-Болгария – также находится на стадии реализации. И недавно состоялась очень продуктивная встреча представителей правительств этих стран.

Совместно с нашими партнерами в Центральной Азии мы также работаем над проектом «зеленого» энергетического кабеля от восточного побережья Каспийского моря в направлении Азербайджана. Таким образом, речь идет об обширном регионе, а понятие связности подразумевает не только транспорт. Хотя в этой сфере мы также можем гордиться нашими достижениями по части объединения континентов: так, благодаря инвестициям в железнодорожную и автомобильную инфраструктуру мы открываем новые транспортные коридоры».

Таким образом, роль Азербайджана в современной Евразии уже давно выходит за рамки традиционного статуса экспортера энергоресурсов. Страна последовательно превращается в один из ключевых узлов экономической, транспортной и энергетической взаимосвязанности между Востоком и Западом. Если Южный газовый коридор стал важнейшим элементом энергетической безопасности Европы, то Средний коридор и «Зеленый коридор» формируют инфраструктурную основу будущего евразийского пространства, в котором надежность поставок, транспортная связность и энергетическая устойчивость становятся частью единой стратегической системы.

Показательно, что по мере усиления глобальной геополитической турбулентности значение таких проектов не снижается, а наоборот возрастает. В мире, где вопросы энергетической безопасности, устойчивости цепочек поставок и доступа к новым рынкам становятся определяющими факторами развития государств, Азербайджан все увереннее закрепляет за собой роль одного из ключевых центров связности Евразии, без которого сегодня невозможно представить как энергетическую архитектуру Европы, так и формирование новых маршрутов сотрудничества между Востоком и Западом.