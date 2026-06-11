Хикмет Гаджиев: Вопрос пропавших без вести лиц - это вопрос справедливости и мира - ФОТО

Проблема лиц, пропавших без вести, остается одним из наиболее болезненных гуманитарных последствий армяно-азербайджанского конфликта.

Как передает 1news.az, об этом на своей странице в социальной сети "Х" написал помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

«Спустя более чем три десятилетия после Первой карабахской войны 4 009 граждан Азербайджана все еще числятся пропавшими без вести. Тысячи семей продолжают жить без реализации основополагающего права знать о судьбе и местонахождении своих близких.

В результате продолжающихся усилий по поиску, эксгумации и идентификации было эксгумировано 889 останков человеческих тел, 313 без вести пропавших лиц были идентифицированы с помощью ДНК и судебно-медицинской экспертизы, а останки 226 человек были возвращены их семьям для достойного захоронения.

Обнаружение 32 массовых захоронений на освобожденных территориях Азербайджана служит еще одним свидетельством масштабов этой гуманитарной трагедии и подчеркивает острую необходимость продолжения сотрудничества в целях прояснения судьбы пропавших без вести.

Решение вопроса пропавших без вести лиц - это не только гуманитарное обязательство. Это вопрос справедливости, человеческого достоинства, примирения и прочного мира», - отметил Гаджиев.