Пашинян не исключил лишения армян диаспоры избирательного права

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил лишения избирательного права граждан республики, проживающих на постоянной основе за рубежом.

"Очевидно, что есть общественное требование об установлении ценза на жительство. Я полагаю, что мы должны дать какую-то реакцию на это требование", - сказал Пашинян на брифинге в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее ряд оппозиционных деятелей сигнализировал о том, что мужчинам призывного возраста по прибытии в Армению на территориях контрольно-пропускных пунктов сухопутных границ, а также в аэропортах страны вручали повестки на 25-дневные военные сборы. Особенно это касалась граждан, прибывающих из России, поскольку действующие власти опасались, что армяне РФ будут на выборах голосовать за блок "Сильная Армения" Самвела Карапетяна.

Вручение гражданам повесток подтверждали и в Минобороны Армении, заверяя, что это осуществляется в рамках законодательства страны.