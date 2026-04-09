«Не подведи нас» vs «Я рядом»: что переживают школьники в Азербайджане перед экзаменами

С наступлением весенне-летнего периода в Азербайджане традиционно обостряется внимание к одной из наиболее чувствительных тем — экзаменационному стрессу среди школьников.

Приближение вступительных экзаменов, проводимых Государственным экзаменационным центром Азербайджана, ежегодно становится не только образовательным, но и социально-психологическим испытанием для тысяч подростков и их семей.

В 2026 году экзаменационная кампания, как и в предыдущие годы, проходит в несколько этапов: выпускные экзамены для учащихся 9-х и 11-х классов традиционно приходятся на март–апрель, тогда как вступительные экзамены в высшие учебные заведения распределены на летние месяцы, июнь и июль. Уже сейчас, за несколько недель до ключевых дат, в обществе заметно усиливается напряжение: образовательные центры переполнены, социальные сети наполнены обсуждениями баллов и стратегий поступления, а в семьях растет тревожность.

Для подростков этот период редко воспринимается исключительно как проверка знаний. Гораздо чаще экзамены становятся символическим рубежом, от которого, как им кажется, зависит вся дальнейшая жизнь. В условиях азербайджанского общества, где академический успех по-прежнему тесно связан с социальным статусом, ожиданиями семьи и будущими карьерными перспективами, давление усиливается многократно. Подросток оказывается в ситуации, где результат экзамена воспринимается не как этап, а как окончательный вердикт всей его жизни.

Однако особую обеспокоенность вызывает не только сам факт стресса, но и его последствия. Стоит отметить, что за последние годы в информационном поле Азербайджана неоднократно появлялись сообщения о трагических случаях, связанных с неудачной сдачей экзаменов.

Важно понимать, что подобные трагедии не являются следствием исключительно академической неуспешности. Как правило, речь идет о совокупности факторов, среди которых ключевую роль играет давление, как внешнее, так и внутреннее. Подростки часто тревожатся из-за ожиданий родителей, учителей и общества, формируя убеждение, что их ценность напрямую зависит от результата. Таким образом, в данной системе даже незначительное отклонение от ожидаемого балла может восприниматься как катастрофа.

Международный опыт показывает, что проблема экзаменационного стресса носит глобальный характер, однако подходы к ее решению могут существенно различаться. В странах Северной Европы, таких как Финляндия, система образования ориентирована на снижение конкурентного давления: экзамены распределены более равномерно, а поступление в университеты учитывает не только результаты тестов, но и комплексную оценку ученика. В Японии и Южной Корее, напротив, экзамены остаются крайне стрессовым этапом, однако государство активно внедряет программы психологической поддержки, включая школьных консультантов и горячие линии для подростков.

Так, 1news.az решил подробнее разобраться в том, как экзаменационный стресс влияет на подростков, какие сигналы нельзя игнорировать и какую роль в этот период играют родители. За экспертным комментарием мы обратились к клиническому психологу Нигяр Гадашовой.

- Как меняется эмоциональное состояние подростков в период подготовки к экзаменам?

- У них повышается тревожность, из-за чего появляется внутреннее напряжение, негативные мысли, катастрофизация. Им начинает казаться, что «если я не сдам, то моя жизнь кончена». Ко всему этому добавляется раздражительность. Также во время подготовки к экзаменам из-за повышенной тревожности и стресса у детей могут наблюдаться проблемы с вниманием и памятью, что, в свою очередь, тоже негативно влияет на результат экзаменов. Кроме того, появляются проблемы со сном, а также психическое истощение, которое ведет к ухудшению физического здоровья.

- Как поведение родителей может снизить уровень стресса у ребенка?

- Стоит понять, что вместо фраз вроде «ты лучше, ты обязательно сдашь» можно переформулировать это в «какой бы балл ты ни набрал, каков бы ни был результат, ты все равно мой ребенок, я все равно тебя люблю». Да, можно сказать, что вы хотите, чтобы ребенок показал хороший результат, но стоит отметить, что вам важнее его состояние. Показать, что вы рядом с ним. И, конечно же, перестать манипулировать ребенком.

Можно даже спросить у ребенка: «Как я могу тебя поддержать? Что я могу еще для тебя сделать?» Вашему ребенку нужно показать, что он в безопасности и может доверять своим родителям. Вместо того чтобы навязывать какие-то личные амбиции или потребности, важно учитывать, кем хочет стать ребенок, чем он хочет заниматься. Когда ребенком движет желание получить любимую профессию, а не просто набрать балл, он бывает более мотивирован.

Так, вместо того чтобы думать о других и о том, что подумают окружающие, лучше сфокусироваться на чувствах и желаниях своего ребенка. Потому что даже если другие люди поговорят об успехе или неудаче ребенка, они потом об этом забудут. А с этим будет жить ваш ребенок — со своей условной удачей, которая может не быть удачей, если это не его любимая профессия, либо с неудачей, которая может испортить отношения с родителями на всю жизнь.

Также нужно понимать, что когда подросток проявляет раздражительность, это не потому, что он грубый или невоспитанный. Нужно осознать, что подростковый период сам по себе очень сложный, и он становится еще сложнее из-за экзаменов. Когда мы на подобное поведение подростка реагируем негативом, мы подкрепляем его поведение, и он ведет себя еще хуже. Поэтому нужно помнить, что это подросток, у него чувствительный период. Если я взрослый, значит, я прошел через этот период, значит, у меня есть лучшие навыки эмоциональной регуляции. И вместо того чтобы обвинять ребенка, нужно постараться его понять.

Если ребенок увидит это понимание, то он поймет, что его поведение тоже неверное, и попытается его изменить.

- Что делать родителям, если ребенок «закрывается» и не хочет говорить о своих переживаниях?

- Прежде всего необходимо понимать: если мы хотим, чтобы человек напротив нас был открыт, мы сами должны быть готовы к искренности. В целом трудно ожидать от ребенка откровенности, если у него отсутствует подобный опыт взаимодействия с родителями, если в этих отношениях не было близости. Если ребенок преимущественно сталкивался с обвинениями и упреками, его закрытость становится закономерной реакцией.

В этом контексте важно помнить, что ответственность за характер детско-родительских отношений лежит на родителе. Именно он изначально формирует модель взаимодействия. Если родители замечают наличие проблем, им необходимо проявить достаточную зрелость, чтобы признать: возможно, в этих отношениях были допущены ошибки, и их следует исправить.

Подростковый возраст действительно может сопровождаться различными формами негативного поведения: от безразличия до снижения мотивации и дисциплины. Однако в ситуации, когда родитель не может повлиять на ребенка, важно обратить внимание не только на поведение подростка, но и на состояние самих отношений. Вместо постоянных обвинений целесообразно задать себе вопрос: «Что в моей позиции как родителя требует пересмотра?» Поскольку одних лишь материальных вложений, включая оплату дополнительных занятий, недостаточно.

Особое значение имеют эмоционально-психологические аспекты взаимодействия. Возвращаясь к теме открытости, следует подчеркнуть: для того чтобы ребенок мог раскрыться, родителю необходимо продемонстрировать готовность к собственной уязвимости. Признание того, что родитель также может ошибаться и не всегда действует безупречно, формирует пространство доверия. Наблюдая такую модель поведения, ребенок получает возможность проявить искренность в ответ.

При этом принципиально важно не разрушить сформированное доверие. Если ребенок делится личными переживаниями, родитель не должен использовать эту информацию как инструмент давления. Его задача — сохранить позицию поддержки, быть рядом и проявлять внимание к чувствам ребенка.

Даже в случае, если подросток не готов к откровенному диалогу, важно обозначить уважение к его границам и одновременно подтвердить свою готовность к общению. Простое, но значимое сообщение о том, что родитель остается рядом и готов выслушать в любой момент, может стать важным шагом к сближению.

В ряде случаев даже такие изменения в коммуникации оказываются достаточными для того, чтобы постепенно снизить дистанцию и сделать отношения между родителем и ребенком более доверительными и устойчивыми.

- С какими основными страхами сталкиваются подростки перед экзаменами?

- Среди основных страхов, с которыми сталкиваются подростки в предэкзаменационный период, ключевое место занимает страх неудачи. Нередко он воспринимается ими как нечто фатальное: создается ощущение, что провал на экзамене определит всю дальнейшую жизнь, станет непреодолимым препятствием и закрепится как личная несостоятельность.

С этим тесно связан страх разочаровать родителей. Подростки часто испытывают тревогу не столько из-за самого результата, сколько из-за возможной реакции со стороны семьи. Аналогичные переживания могут быть связаны и с преподавателями, чья оценка также воспринимается как значимая и во многом определяющая.

Отдельное место занимает страх социального осуждения. Подростки боятся оказаться в ситуации сравнения, когда результаты экзаменов становятся предметом обсуждения среди сверстников. Публичное сопоставление баллов и оценок усиливает чувство уязвимости, а перспектива оказаться «хуже других» воспринимается особенно болезненно.

Таким образом, можно говорить о комплексе взаимосвязанных страхов, в основе которых лежит не только академическая неуверенность, но и высокая зависимость от внешней оценки. При этом страх разочаровать родителей зачастую сопровождается дополнительной тревогой, связанной с возможными последствиями: подросток может переживать о том, как изменится отношение к нему, какие меры будут приняты и чего ожидать в дальнейшем.

Именно эта совокупность переживаний формирует повышенное эмоциональное напряжение, с которым сталкиваются подростки в период экзаменов.

- Чем опасен длительный стресс в период экзаменов для психики подростка?

- Длительный стресс в период экзаменов опасен тем, что у ребенка могут формироваться тревожные и депрессивные состояния. На фоне хронического напряжения нередко наблюдается ухудшение когнитивных функций, снижается концентрация внимания, страдает память, замедляются мыслительные процессы.

Кроме того, в таких условиях могут закрепляться негативные установки. Например, формируется убеждение, что собственная ценность определяется исключительно результатами, что человек «хорош» только в случае высокой успеваемости. Подобные представления не исчезают с окончанием экзаменов, а нередко сохраняются и во взрослой жизни, трансформируясь в установки вроде «я ценен только тогда, когда успешен в работе». Таким образом, формируется зависимость самооценки от внешних достижений.

Длительный стресс также оказывает влияние на физическое состояние. Повышенная тревожность может приводить к нарушениям сна, снижению или, напротив, нарушению аппетита, что в совокупности ухудшает общее самочувствие. Постепенно развивается эмоциональное и физическое истощение, снижается уровень энергии.

На этом фоне у ребенка нередко пропадает мотивация к обучению. Состояние постоянного стресса несовместимо с устойчивой активностью и вовлеченностью, поэтому даже ранее заинтересованный ученик может утратить интерес к учебе.

Таким образом, наиболее значимые последствия связаны не только с временным ухудшением состояния, но и с формированием устойчивых негативных убеждений о себе. В дальнейшем они могут поддерживать высокий уровень тревожности, неуверенность в себе и затруднять адаптацию во взрослой жизни. Не менее важным последствием становится и ухудшение детско-родительских отношений, поскольку длительное напряжение нередко сопровождается конфликтами и взаимным непониманием.

- Как подростку справиться с чувством провала, если экзамен сдан неудачно? И что вы посоветуете родителям в такой момент?

- Прежде всего важно понимать, что если в первые часы или дни после экзамена ребенок чувствует себя плохо, это является нормальной реакцией. Подросток может испытывать разочарование, злость, стыд, тревогу за будущее, и все эти эмоции естественны. В этом контексте важно не подавлять переживания, но и не погружаться в них чрезмерно. Необходимо признать: «Мне сейчас тяжело, это нормальная реакция моей психики», и дать себе время прожить это состояние. Эмоции, как правило, со временем снижаются по интенсивности, и этот процесс требует внутреннего разрешения на проживание чувств.

Следующим важным шагом является отказ от отождествления себя с результатом экзамена. Подросток может склоняться к обобщениям, воспринимая неудачу как характеристику собственной личности: «если я плохо сдал экзамен, значит, я неудачник», «у меня ничего не получится». Подобное мышление носит катастрофизирующий характер и требует осмысления. Даже если в определенной области существуют трудности или недостаточно развиты навыки, это не означает общей несостоятельности. У каждого человека есть сферы, в которых он может проявить себя успешно.

Кроме того, важно учитывать, что результат экзамена зависит от множества факторов: уровня стресса, недосыпа, особенностей формата экзамена, случайных ошибок, степени подготовки по отдельным темам или типам заданий. Неудачный результат не является однозначным показателем способностей или потенциала ребенка.

По прошествии некоторого времени, когда эмоциональное состояние стабилизируется, целесообразно сместить фокус на анализ ситуации. Важно понять, какие именно факторы повлияли на результат: нехватка времени, недостаточная подготовка, пробелы в конкретных темах или высокий уровень тревожности. Такой анализ позволяет перейти от эмоциональной реакции к конструктивному осмыслению и поиску возможностей для улучшения.

Не менее важно напомнить подростку, что не следует принимать радикальные решения в первые часы после экзамена. Ощущение, что «жизнь закончена» или «ничего не получится», является следствием эмоционального состояния, а не объективной реальности. Экзамен, безусловно, важен, но он не определяет всю дальнейшую судьбу. Существуют альтернативные пути и возможности, которые могут быть реализованы со временем.

Ключевую роль в этот период играет родитель. Важно не реагировать на ситуацию обвинениями или критикой, не задавать вопросы в формате упрека. Напротив, необходимо дать ребенку пространство для проживания эмоций, проявить эмпатию и поддержку. Фразы, отражающие понимание и присутствие, — «я вижу, что тебе тяжело», «я рядом», «это не конец» — помогают снизить уровень тревоги и создать ощущение безопасности.

Следует избегать высказываний, усиливающих чувство вины и стыда, таких как «я же говорил», «ты недостаточно старался», «посмотри на других», «ты нас подвел». Подобные формулировки могут усугубить эмоциональное состояние подростка. Родителю важно сначала самому стабилизировать собственные эмоции и лишь затем вступать в диалог.

Принципиально важно отделять отношение к ребенку от его достижений. Подростку необходимо ясно дать понять, что любовь и поддержка не зависят от полученного результата. Прямое проговаривание этого — «я все равно тебя люблю», «я рядом независимо от баллов» — имеет существенное значение для его эмоциональной устойчивости.

Со временем, когда эмоциональное напряжение снижается, родитель и ребенок могут совместно перейти к обсуждению дальнейших шагов: рассмотреть возможность повторной сдачи экзамена, альтернативные варианты поступления, а также сильные стороны и интересы подростка. В некоторых случаях это может стать поводом для переосмысления образовательной траектории.

Таким образом, последовательность действий включает в себя проживание эмоций, поддержку и лишь затем рациональный анализ и поиск решений. Такой подход позволяет не только снизить уровень стресса, но и сохранить доверительные отношения между родителем и ребенком.

- Спасибо за ответы!

Таким образом, экзаменационный период в Азербайджане выходит далеко за рамки академической оценки знаний и превращается в серьезное психологическое испытание для подростков. В условиях высокой конкуренции, общественных ожиданий и семейного давления формируется среда, в которой результат нередко начинает восприниматься как определяющий фактор личной ценности. Именно это делает тему эмоционального состояния школьников не просто актуальной, а принципиально важной на уровне всего общества.

В конечном счете вопрос заключается не столько в самих экзаменах, сколько в том, как общество реагирует на успех и неудачу. И именно сейчас, в преддверии очередной экзаменационной кампании, становится особенно важно напомнить: за каждым результатом стоит живой человек, чье психологическое благополучие должно оставаться приоритетом.