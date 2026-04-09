19-летний юноша с аутизмом спас 23 человека во время наводнения в Дагестане - ВИДЕО

В Республике Дагестан история 19-летнего Шамиля стала примером редкой самоотверженности и человеческой ответственности в условиях чрезвычайной ситуации.

Во время внезапного наводнения, охватившего ряд населенных пунктов, молодой человек, которого в тот момент уже считали пропавшим, спас 23 человека. Отдельно отмечается, что у Шамиля диагностировано расстройство аутистического спектра.

По словам близких, в день происшествия мать отправила Шамиля за хлебом, однако именно в это время началось резкое повышение уровня воды, вызванное сильными осадками. Связь с ним была потеряна, и родственники не могли установить его местонахождение. В условиях нарастающей паники и разрушительной стихии его исчезновение вызывало серьезные опасения.

Как выяснилось позднее, оказавшись в эпицентре наводнения, Шамиль не пытался в первую очередь добраться до безопасного места. Вместо этого он начал помогать людям, оказавшимся в воде и не способным самостоятельно выбраться из потока. Чтобы противостоять сильному течению, он привязал веревку к ноге, тем самым зафиксировав себя и снизив риск быть унесенным водой. Действуя в экстремальных условиях, он по одному вытаскивал людей, помогая им выбраться из опасной зоны.

Несмотря на то что сам Шамиль фактически потерял ориентиры и оставался без связи, он продолжал двигаться вперед, оказывая помощь всем, кто в ней нуждался. После того как наиболее критическая ситуация осталась позади, он пешком преодолел расстояние около 18 километров и добрался до Махачкалы.

Обнаружить молодого человека удалось лишь спустя 2 дня, он был жив, а его поступок вызвал широкий общественный резонанс и стал предметом обсуждения как в региональных, так и в федеральных медиа.

Отвечая на вопрос о том, что побудило его действовать подобным образом, Шамиль дал лаконичный, но показательный ответ: «Если человек кричит о помощи, необходимо откликнуться, нельзя просто пройти мимо и заниматься своими делами.»

За свой поступок Шамиль получил грамоту, а неравнодушные люди собрали деньги и купили для семьи парня телевизор.