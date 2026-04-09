Наказан водитель, позволивший малолетнему ребенку сесть за руль автомобиля - ВИДЕО

Было расследовано видео, распространившееся в социальных сетях и онлайн-медиа, где зафиксировано грубое нарушение правил.

В ходе проверки установлено, что инцидент произошёл на территории Бинагадинского района столицы, сообщает 1news.az со ссылкой на Главное управление Государственной дорожной полиции.

Отмечается, что водитель автомобиля марки «Hyundai» Тельман Рустамов передал управление транспортным средством малолетнему ребенку. В отношении данного лица были применены меры административной ответственности в соответствии с требованиями законодательства.

«Ещё раз обращаем внимание, что передача управления транспортным средством несовершеннолетнему не только противоречит закону, но и создаёт серьёзную угрозу безопасности дорожного движения», — отмечают в Главном управлении Государственной дорожной полиции, призывая владельцев транспортных средств и родителей не допускать подобных ситуаций.