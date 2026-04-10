Вашингтон примет на следующей неделе первые прямые переговоры Израиля и Ливана

Первые прямые переговоры между Израилем и Ливаном начнутся на следующей неделе в Вашингтоне.

Об этом написал корреспондент издания Axios Барак Равид в соцсетях.

Встреча состоится в Государственном департаменте. Американскую делегацию возглавит посол США в Ливане Мишель Исса, израильскую - посол в Вашингтоне Ихьяэль Лейтер, ливанскую - посол в Вашингтоне Надя Муаввад.

В то же время, по сообщению Ynet, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что распорядился начать прямые переговоры с Ливаном «в кратчайшие сроки». «Переговоры будут сосредоточены на разоружении «Хезболлы» и установлении мирных отношений между Израилем и Ливаном», - сказал он.