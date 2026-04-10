Агентство соцуслуг взяло под опеку детей из Товуза, которых заставляли попрошайничать

В Товузе трое малолетних детей, от которых отказались родители, переданы Агентству социальных услуг.

Как сообщает Oxu.Az, сотрудники агентства при Министерстве труда и социальной защиты населения прибыли в Товузскую центральную районную больницу и организовали повторное медицинское обследование детей. После этого несовершеннолетние были перевезены в один из детских домов Гянджи.

Мать детей, Тарана Алескерова, продолжает лечение в больнице.

Напомним, что семья, проживающая в общежитии на улице Мухаммеда Зейналлы в Товузе, отказалась от троих малолетних детей. Ранее поступила информация о том, что глава семьи Сабухи Алескеров, страдающий алкогольной зависимостью, регулярно провоцировал конфликты и подвергал избиениям и пыткам свою супругу Тарану Алескерову, страдающую психическим расстройством, а также детей.

В ходе расследования выяснилось, что трое детей - И. Алескеров (2024 г. р.), И. Алескеров (2019 г. р.) и Й. Алескеров (2018 г. р.) - принуждались отцом к попрошайничеству.

Ранее сотрудники Исполнительной власти Товузского района доставили мать и троих детей в районную центральную больницу.

