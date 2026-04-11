В иранскую делегацию на переговорах с США входят более 70 человек - СМИ

Иранская делегация на переговорах с США, которые 11 апреля должны пройти в Исламабаде, состоит из 71 человека.

Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

Отмечается, что в это число входят как непосредственно переговорщики, так и эксперты, сотрудники службы безопасности и журналисты. Возглавляет делегацию спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, а в число переговорщиков входит, в частности, замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади.

Вечером 10 апреля делегация Ирана прибыла в Исламабад на переговоры с США по вопросу урегулирования конфликта и заключения долгосрочного соглашения.