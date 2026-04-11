Опубликованы кадры официального визита Президента Ильхама Алиева в Грузию - ВИДЕО
Опубликованы эксклюзивные кадры официального визита Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Грузию.
1news.az представляет данные кадры со ссылкой на AzTV.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках официального визита в Грузию подписал книгу почетных гостей.
Глава государства в памятной книге подчеркнул значимость отношений между Азербайджаном и Грузией.
"Я очень рад находиться с государственным визитом в дружественной Грузии. Народы Азербайджана и Грузии объединяют многовековые отношения дружбы и добрососедства, имеющие глубокие исторические корни", - говорится в записи.
Напомним, что государственный визит Президента Ильхама Алиева в Грузию состоялся 6 апреля.
