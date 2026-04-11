Вэнс прибыл в Исламабад для переговоров с Ираном

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа, предприниматель Джаред Кушнер прибыли в Исламабад.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

По данным агентства, вице-президент США Джей Ди Вэнс также прибыл в Исламабад.

В ночь с пятницы на субботу в пакистанскую столицу прибыла иранская делегация во главе со спикером парламента исламской республики Мохаммадом Багером Галибафом. В нее также вошли глава Центробанка Ирана Абдольнасер Хеммати, секретарь Совета по обороне Али Акбар Ахмадиан и глава МИД Аббас Арагчи, сообщила ранее гостелерадиокомпания Ирана.

Центральной темой переговоров, как ожидается, станет поиск компромиссов на основе предложения Тегерана из 10 пунктов. Среди них принцип ненападения, контроль Тегерана над Ормузским проливом, обогащение урана на территории исламской республики, отмена основных и вторичных санкций, выплата компенсации, вывод американских сил из региона.