Азербайджан участвует в международных учениях «Анатолийский Феникс - 2026» - ВИДЕО

Международные поисково-спасательные учения «Anatolian Phoenix - 2026» («Anadolu Ankası - 2026») проходят в турецком городе Конья, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

На брифингах, проведенных в соответствии с планом учений, участникам была представлена подробная информация о правилах безопасности, этапах выполнения предстоящих задач, а также о рельефе и климатических особенностях местности, где будут проводиться операции.

Согласно заданию, парашютно-десантные и поисково-спасательные подразделения провели комплексную операцию с целью обнаружения и спасения условно потерпевшего крушение пилота. Специалисты парашютно-десантной и поисково-спасательной службы, доставленные на территорию вертолетом, совершили высадку методом «fast rope» (скоростной спуск по канату), после чего нейтрализовали группу условных террористов, занявших позиции в здании, и захватили руководителя группы.

На следующем этапе операции был обеспечен полный контроль над территорией, а пилот был благополучно эвакуирован. После успешного выполнения задания личный состав покинул территорию на вертолете.

В то же время задействованные в операции авиационные средства оказывали группам прикрытие с воздуха и огневую поддержку, способствуя эффективному выполнению задач.

В ходе проведенных мероприятий были продемонстрированы высокий профессионализм личного состава, а также высокий уровень взаимодействия и координации между подразделениями.

Отметим, что международные учения продлятся до 17 апреля.