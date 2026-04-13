Австралия не окажет США помощь в блокаде Ормузского пролива

Правительство Австралии не рассматривает возможность участия с США в блокаде Ормузского пролива.

С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел и торговли Мэтт Тистлтуэйт.

В эфире телеканала Sky News он отметил, что правительство Австралии "не рассматривает возможность присоединения к блокаде". "Мы считаем, что лучший способ добиться прочного мира и в итоге обеспечить снижение цен на бензин для австралийцев - это урегулирование путем переговоров", - сказал министр.

По его словам, Австралия "разочарована тем, что прошедшие 11 апреля в Исламабаде переговоры [Ирана и США] не привели к результату". "Мы хотели бы, чтобы эти переговоры возобновились. Это лучший способ навсегда открыть пролив, восстановить международную экономику, возобновить поставки бензина и снизить цены для австралийцев", - пояснил министр.

Комментируя в понедельник заявления американского президента Дональда Трампа о блокаде Ормузского пролива, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что в этом вопросе США действуют в одиночку. "Мы не получали никаких запросов. Нас не приглашали к участию [в блокаде Ормузского пролива], и я не ожидаю, что пригласят", - сказал он.

12 апреля президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News выступил с утверждением, что часть стран НАТО намерена оказать помощь Вашингтону в вопросе Ормузского пролива. До этого он сказал, что ВМС США и других государств начинают блокаду пролива.

