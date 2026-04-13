На ITV продолжается шоу «Maska»: кто скрывался под маской Море? - ВИДЕО

Azərbaycanca
Общество

Феликс Вишневецкий10:15 - Сегодня
В эфире канала ITV продолжается второй сезон лицензионной азербайджанской адаптации всемирно известного проекта «The Masked Singer», получившего название «Maska».

«The Masked Singer» — шоу южнокорейского производства, которое за четыре года завоевало популярность более чем в 50 странах и было успешно адаптировано в США, России, Германии, Франции. Азербайджан вошел в число стран, где этот проект официально адаптирован.

В жюри проекта входят народный артист Фаик Агаев, заслуженный артист Джошгун Рагимов, телеведущая Кямиля Бабаева, победительница «Евровидения-2011» Нигяр Джамал и популярный автор и исполнитель Мурад Ариф. Ведущим шоу является Ага Надиров, известный по программе «Camaat nə deyir?».

Третьим участником шоу «Maska», покинувшим программу, стала скрывавшаяся под маской Море звезда сериала «Vətəndaş A», актриса театра и кино Гюнеш Тегин. В последнем для нее выпуске проекта она исполнила мировой хит «How Deep Is Your Love» из репертуара Calvin Harris & Disciples.

Напомним, что ранее шоу покинули певец Азад Шабанов, скрывавшийся под маской Осетра, и певица Эмма Алекперзаде, участвовавшая в проекте в образе Визиря.

Отметим, что выступления масок — Инопланетянина, Донера, Кошки и Семени — в минувшем выпуске проекта доступны для просмотра ниже, а сам третий выпуск второго сезона шоу «Maska» доступен здесь.

Поделиться:
334

Актуально

Общество

В этот день в Азербайджане начнется выплата пенсий за апрель

Мнение

Тектонический сдвиг в Будапеште: Венгрия выбирает новый курс

Общество

В Екатеринбурге вынесен приговор Шахину Шихлинскому и его сыну

Общество

Высота снежного покрова в Азербайджане достигла 90 сантиметров

Общество

В Масаллы ребенок скончался у себя дома

Бритни Спирс помещена в реабилитационную клинику

В Екатеринбурге вынесен приговор Шахину Шихлинскому и его сыну

В этот день в Азербайджане начнется выплата пенсий за апрель

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

В Баку освобожден бизнесмен, обвиняемый в присвоении 12 млн манатов у Тале Гейдарова

Арестована косметолог Ульвия Ильясова

В скандальном конфликте вокруг балета «Легенда о любви» расставлены все точки над «i» - ФОТО

Ильхам Алиев принял участие в открытии Международного учебного центра в Национальной академии авиации

Последние новости

«Хезболлах» пригрозил гражданской войной властям Ливана

Сегодня, 12:45

Тектонический сдвиг в Будапеште: Венгрия выбирает новый курс

Сегодня, 12:40

В Масаллы ребенок скончался у себя дома

Сегодня, 12:27

Бритни Спирс помещена в реабилитационную клинику

Сегодня, 12:20

В Екатеринбурге вынесен приговор Шахину Шихлинскому и его сыну

Сегодня, 12:15

В этот день в Азербайджане начнется выплата пенсий за апрель

Сегодня, 12:05

Эмиссар Хаменеи заявил, что корабли США должны покинуть Персидский залив

Сегодня, 12:00

Грузовик без сигнальных огней спровоцировал смертельную аварию в Баку - ВИДЕО

Сегодня, 11:57

В Баку будут судить должностное лицо за торговлю служебными квартирами

Сегодня, 11:47

Рашад Гашимов: «Пришло время объединяться ради культуры» - ВИДЕО

Сегодня, 11:40

В Гяндже во дворе дома обнаружены человеческие останки

Сегодня, 11:33

Вучич выразил надежду на продолжение сотрудничества Сербии и Венгрии при Мадьяре

Сегодня, 11:27

Высота снежного покрова в Азербайджане достигла 90 сантиметров

Сегодня, 11:20

Азербайджанец Рамиз Ансаров - кандидат в мэры города Орхей в Молдове - ФОТО

Сегодня, 11:10

Азербайджан достойно был представлен на международном мастер-классе, прошедшем в Школе гостеприимства и туризма в Белграде - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:00

Фицо отреагировал на смену власти в Венгрии

Сегодня, 10:55

JIVA впервые исполнила «Just Go» перед большой аудиторией в Европе - ВИДЕО

Сегодня, 10:42

Интенсивные дожди вызвали осложнения в Балакене

Сегодня, 10:35

В Турции произошло землетрясение

Сегодня, 10:30

В Азербайджане в возрасте 42 лет скончался подполковник

Сегодня, 10:20
Все новости
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
1news TV

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40