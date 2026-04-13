На ITV продолжается шоу «Maska»: кто скрывался под маской Море? - ВИДЕО

В эфире канала ITV продолжается второй сезон лицензионной азербайджанской адаптации всемирно известного проекта «The Masked Singer», получившего название «Maska».

«The Masked Singer» — шоу южнокорейского производства, которое за четыре года завоевало популярность более чем в 50 странах и было успешно адаптировано в США, России, Германии, Франции. Азербайджан вошел в число стран, где этот проект официально адаптирован.

В жюри проекта входят народный артист Фаик Агаев, заслуженный артист Джошгун Рагимов, телеведущая Кямиля Бабаева, победительница «Евровидения-2011» Нигяр Джамал и популярный автор и исполнитель Мурад Ариф. Ведущим шоу является Ага Надиров, известный по программе «Camaat nə deyir?».

Третьим участником шоу «Maska», покинувшим программу, стала скрывавшаяся под маской Море звезда сериала «Vətəndaş A», актриса театра и кино Гюнеш Тегин. В последнем для нее выпуске проекта она исполнила мировой хит «How Deep Is Your Love» из репертуара Calvin Harris & Disciples.

Напомним, что ранее шоу покинули певец Азад Шабанов, скрывавшийся под маской Осетра, и певица Эмма Алекперзаде, участвовавшая в проекте в образе Визиря.

Отметим, что выступления масок — Инопланетянина, Донера, Кошки и Семени — в минувшем выпуске проекта доступны для просмотра ниже, а сам третий выпуск второго сезона шоу «Maska» доступен здесь.

