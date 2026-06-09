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МИД Азербайджана напомнил гражданам об уголовной ответственности за наемничество

First News Media10:53 - Сегодня
МИД Азербайджана напомнил гражданам об уголовной ответственности за наемничество

МИД Азербайджана выступил с официальным обращением к гражданам страны в связи с ситуацией в сфере международной безопасности.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что усугубляющаяся напряженность в глобальной среде безопасности, а также продолжающиеся вооруженные конфликты в различных регионах, включая Украину и Ближний Восток, продолжают оставаться серьезной угрозой для международного мира и стабильности.

В МИД с сожалением констатировали, что в указанных зонах фиксируются случаи гибели и ранений граждан Азербайджана в результате боевых действий:

«К сожалению, фиксируются случаи гибели или получения телесных повреждений различной степени тяжести гражданами Азербайджана, находящимися на таких территориях, в результате вооруженных столкновений и военных действий. Подобные инциденты еще раз демонстрируют, что риски безопасности в зонах конфликтов и на прилегающих к ним территориях крайне высоки, и создают серьезную опасность для жизни и здоровья наших граждан, посещающих данные регионы или осуществляющих там деятельность», - отмечается в заявлении.

В этой связи дипломатическое ведомство призвало граждан Азербайджана тщательно оценивать риски перед выездом за границу, строго следовать предписаниям государственных структур и полностью избегать поездок в районы, где ведутся военные действия.

Особое внимание в заявлении внешнеполитического ведомства уделено юридической стороне вопроса.

МИД напомнил, что любое вовлечение граждан Азербайджана в зарубежные конфликты является преступлением: «Доводим до сведения, что участие граждан на наемной или добровольной основе в вооруженных конфликтах и военных действиях на территории иностранных государств в любой форме влечет за собой уголовную ответственность в соответствии с законодательством Азербайджана».

В министерстве добавили, что дипломатические представительства и консульства республики за рубежом продолжают работать в режиме защиты прав и законных интересов соотечественников. Тем не менее, МИД указал на необходимость проявления личной ответственности: «Особое значение имеет то, чтобы каждый гражданин ответственно относился к собственной безопасности и избегал деятельности с высоким уровнем риска».

В заключение ведомство отметило, что продолжает внимательно отслеживать развитие международной ситуации.

Напомним, что на днях два судна с экипажами, состоявшими из азербайджанских моряков (в общей сложности 25 человек), подверглись дроновой атаке в Азовском море. В результате 5 моряков-азербайджанцев погибли, еще трое ранены.

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