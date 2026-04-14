БИГ: Общество Гваделупы обеспокоено смертью человека от рук французской жандармерии

12 апреля этого года в результате инцидента с участием французских правоохранительных органов в городе Ле-Муль в Гваделупе погиб один человек.

По предварительной информации, в ходе инцидента против подозреваемого сначала был применен нелетальный электрошокер, но затем один из сотрудников французской жандармерии открыл огонь из огнестрельного оружия. В результате пострадавший скончался от полученных ранений. К месту происшествия были привлечены представители прокуратуры, проведены предварительные следственные мероприятия, а расследование было поручено следственному отделу города Пуэнт-а-Питр. Сотрудник жандармерии, применивший оружие, был задержан и взят под следствие. Сообщается, что после инцидента на территории произошли столкновения между местным населением и полицией.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в заявлении Бакинской инициативной группы (БИГ) в связи со случаем смерти в Гваделупе и общественной реакцией.

Отмечается, что гваделупская организация «Единство против насилия жандармерии» резко осудила инцидент. В заявлении организации подчеркивается, что человек по имени Либер Аржелье погиб в результате неоправданной стрельбы со стороны военной полиции, и данный инцидент расценивается как «еще один пример государственного насилия».

В организации связали этот инцидент с предыдущими аналогичными случаями смерти, заявив, что эти действия носят систематический характер, отметили, что правоохранительные органы злоупотребили своими полномочиями, и потребовали полного расследования инцидента, выяснения причин стрельбы и ее законности.

В заявлении также содержится призыв к общественной активности для обеспечения справедливости, привлечения виновных к ответственности и предотвращения подобных инцидентов.

Организация выразила соболезнования семье погибшего и отметила, что инцидент вызвал серьезную озабоченность в Гваделупе.